Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από δυο σερί θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ κατά σειρά, έχει μια δύσκολη πρόκληση για να διατηρήσει τον αέρα αυτόν της ανανέωσης. Το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του τριφυλλιού είχε ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν ταξίδεψε μαζί με την ομάδα για τη Λιθουανία. Ο πολύπειρος παίκτης κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1/2026) για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.



Για τον Παναθηναϊκό εκτός αγωνιστικής δράσης είναι και ο Ματίας Λεσόρ. Αντίθετα, ο Ρισόν Χολμς αγωνίστηκε στο ματς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Για τη Ζαλγκίρις αμφίβολος είναι ο Ντοβίντας Γκιεντράιτις.

Οι «πράσινοι» θα φιλοξενηθούν στη «Zalgirio Arena», με την αναμέτρηση να έχει πρώτο τζάμπολ στις 20:00 και να μεταδίδεται απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.

Δείτε την εξέλιξη του ματς στο Athletiko