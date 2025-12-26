Live η εκτός έδρας αποστολή του Ολυμπιακού στη Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια για την 18η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη βδομάδα. Το παιχνίδι στην Ιταλία αποτελεί σημαντικό τεστ απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ελπίζει σε μια μεγάλη νίκη, η οποία θα δώσει ψυχολογία ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λι, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Κ. Αντετοκούνμπο.

