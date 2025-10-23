Live η εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν για το Conference League

H AEK αντιμετωπίζει σήμερα (23/10 19:45) στην OPAP Arena την Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, όπου η Ένωση χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη μετά την ήττα από την Τσέλιε στην πρεμιέρα με 3-1 αλλά και προκειμένου να ανατρέψει το «αρνητικό» κλίμα από την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι «δικεφάλων» της Κυριακής.

H Ένωση δεν υπολογίζει στον τραυματία Περέιρα, ενώ εκτός λίστας είναι οι Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο και Ζίνι, με τον Λιούμπιτσιτς να αντικαθιστά στον νεαρό φορ της Ένωσης στην ευρωπαϊκή λίστα, μετά από απόφαση του Σέρβου τεχνικού.

Όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς διατηρεί το 4-2-3-1 για τους κιτρινόμαυρους, με τον Θωμά Στρακόσια στην εστία.

Ακραία μπακ θα είναι οι Λάζαρος Ρότα και Τζέιμς Πενράις, με τους Ντομαγκόι Βίντα και Φιλίπε Ρέλβας δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.

Στον άξονα ξεκινούν οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα, με τον Πέτρο Μάνταλο μπροστά τους στο «10».

Δεξιά στην μεσοεπιθετική γραμμή θα είναι ο Νίκλας Ελίασον, αριστερά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Φραντζί Πιερό.

Στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς, Κοσίδης και Χρυσόπουλος.

