Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλένθια για την EuroLeague

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια, το βράδυ της Παρασκευής 5/12 (21:15), στο «Telecom Center Athens» για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, με σκοπό να πετύχει την 5η συνεχόμενη νίκη του και την επιστροφή του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς παραμένουν εκτός δράσης, συνεχίζοντας την αποθεραπεία τους, και δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό ούτε σε αυτή την αναμέτρηση. Αντίθετα, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον τραυματισμό και επιστρέφει κανονικά στις επιλογές του Αταμάν, προσθέτοντας βάθος στη θέση «5».

Παρακολουθείστε την εξέλιξη της αναμέτρησης live στο Athletiko