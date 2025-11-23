Live η εντός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά για την Stoiximan Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά (23/11, 19:00) στη Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Λεωφόρο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Από την άλλη η ομάδα του Σεμπάστιον Λέτο προέρχεται από την εντός εδρας ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό με 1-3 και θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα.

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Ποκόρνι, Σόουζα, Σιμόν, Ρουκουνάκης, Έμπο, Αντόνισε, Εσκιβέλ, Τζίμας, Τεττέη

Δείτε στο Athletiko την εξέλιξη του αγώνα