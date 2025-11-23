Live η εντός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά για την Stoiximan Super League
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά στην Τούμπα για την Stoiximan Super League.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά (23/11, 19:00) στη Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Λεωφόρο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Από την άλλη η ομάδα του Σεμπάστιον Λέτο προέρχεται από την εντός εδρας ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό με 1-3 και θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα.
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Ποκόρνι, Σόουζα, Σιμόν, Ρουκουνάκης, Έμπο, Αντόνισε, Εσκιβέλ, Τζίμας, Τεττέη
Δείτε στο Athletiko την εξέλιξη του αγώνα