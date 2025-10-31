Live η «έξοδος» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό του Σπανούλη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μονακό, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι στη Γαλλία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αναζητά μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της διοργάνωσης, με στόχο να χτίσει θετικό σερί και να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα που διανύουμε. Από την πλευρά της, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιστρέφει στην έδρα της με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας επικρατήσει του Ολυμπιακού πριν λίγα 24ωρα στο ΣΕΦ.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr