Live η «έξοδος» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό του Σπανούλη

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μονακό, για την αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μονακό, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι στη Γαλλία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αναζητά μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της διοργάνωσης, με στόχο να χτίσει θετικό σερί και να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα που διανύουμε. Από την πλευρά της, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιστρέφει στην έδρα της με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας επικρατήσει του Ολυμπιακού πριν λίγα 24ωρα στο ΣΕΦ.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Μονακό Euroleague

