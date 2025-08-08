Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στην Αρχαία Ολυμπία - Μήνυμα του 112, αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο

Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Προετοιμασία

Live η φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλ Ταβούν

Παρακολουθήστε ζωντανά τη φιλική αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλ Ταβούν στο έκτο και τελευταίο φιλικό που διεξάγεται σε Ολλανδικό έδαφος, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να παραμένει αήττητη μετρώντας τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία.

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 17:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από το Athletiko.gr

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Προετοιμασία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader