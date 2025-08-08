Live η φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλ Ταβούν

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλ Ταβούν στο έκτο και τελευταίο φιλικό που διεξάγεται σε Ολλανδικό έδαφος, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να παραμένει αήττητη μετρώντας τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία.

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 17:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από το Athletiko.gr

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι.