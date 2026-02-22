Live η «μάχη» της ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena για τη Super League
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό χωρίς την παρουσία των φιλάθλων της, με μοναδικό στόχο την νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή.
Με μια σπουδαία αναμέτρηση στην Allwyn Arena ολοκληρώνεται η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ υποδέχεται στο «σπίτι» της (χωρίς την παρουσία των φιλάθλων» της τον εξαιρετικό Λεβαδειακό, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ενδιαφέρον τόσο στη μάχη του τίτλου, όσο και στην αντίστοιχη της τετράδας ανάμεσα στους Βοιωτούς και τον Παναθηναϊκό.
Οι εντεκάδες:
ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεορκίεβ, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα
Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Μάνγκνουσον, Βήχος, Χάνα, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Βέρμπιτς, Πεντρόσο
