Μητσοτάκης: «Θα αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου - Δεν θα μπαίνουν από Τουρκία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή (7/11) την εναρκτήρια ομιλία της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), η οποία πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός φρόντισε να εκθειάσει το ιστορικό deal για την ενέργεια που υπογράφηκε την Πέμπτη ενώ φρόντισε να στείλει ηχηρό μήνυμα και προς την Τουρκία, σημειώνοντας πως «δεν γίνεται να μπαίνει αέριο στην Ευρώπη από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία» ενώ τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη πύλη, έχοντας χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο».

Η διήμερη σύνοδος (6–7 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή τεσσάρων Αμερικανών υπουργών, 25 Ευρωπαίων ομολόγων τους και εκπροσώπων μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Κύρια θέματα αποτελούν η ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως πρόκειται για «μία ιστορική στιγμή», αναφερόμενος στη διεύρυνση της συνεργασίας της Ελλάδας με την ExxonMobil.

Ο πρωθυπουργούς καλωσόρισε τους ξένους υπουργούς που βρίσκονται στην Αθήνα και τόνισε πως «είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμβαθύνουμε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Η Ευρώπη είναι μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες μας δείχνουν πως υπάρχει ουσία και θεμέλιο».

«Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο αλλά και στους κοινούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες και να προωθήσουμε τις πράσινες πολιτικές, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο».

«Η Ελλάδα έχει χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο και πήραμε τη στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους γιατί ήταν πολύ ακριβός. Επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Ταυτόχρονα επενδύσαμε αρκετά και στο φυσικό αέριο για να έχουμε για το μέλλον μία προβλέψιμη παροχή ενέργειας. Φτιάξαμε καινούργια εργοστάσια και όλα αυτά δίνουν την ευελιξία που χρειάζεται όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ανατολική Ευρώπη».

«Αυτή η σύνοδος δείχνει τους άρρηκτους δεσμούς της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Όλα αυτά είναι αποδείξεις ότι οι σχέσεις των δύο χωρών γίνονται καλύτερες», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας, για μια ακόμα φορά, τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα.

Σαφές μήνυμα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στη Ρωσία. «Δεν μπορούμε να έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο να εισέρχεται στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, μέσω της Τουρκίας» υπογράμμισε, καλώντας τα κράτη–μέλη να τηρήσουν ενιαία πολιτική.

«Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου είναι μια ευκαιρία να σχεδιάσουμε εκ νέου τον ενεργειακό χάρτη της νοτιοδυτικής Ευρώπης», είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «είναι η πύλη εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα αντικαταστήσει τις ρωσικές εισαγωγές».

Το ιστορικό deal για τις γεωτρήσεις στο Μπλοκ 2

Σημειώνεται πως την Πέμπτη υπεγράφη στο Ζάππειο συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για ερευνητικές γεωτρήσεις στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο — την πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων εδώ και περίπου 40 χρόνια. Η συμφωνία θεωρείται ένδειξη ενισχυμένης στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας.

Τα νέα ποσοστά της κοινοπραξίας διαμορφώνονται σε:

ExxonMobil: 60%

Energean Hellas: 30%

HELLENiQ Upstream: 10%

Εφόσον οι γεωτρήσεις επιβεβαιώσουν εκμεταλλεύσιμα αποθέματα, η παραγωγή φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2027, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας και τον ρόλο της ως κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο Ζάππειο συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών όπως Chevron, Cheniere, Westinghouse, Baker Hughes, Google και ConocoPhillips, καθώς και στελέχη ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, Gastrade και HelleniQ Energy.

Χθες, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με την αμερικανική αντιπροσωπεία, όπου επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς μεταφορές LNG.