Το σχέδιο «Εύρυτος» για να μη διψάσει η Αττική - Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ

Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ στο μουσείο Γουλανδρή μόνο επετειακό χαρακτήρα δεν είχε καθώς ανακοινώθηκε πλέγμα επτά μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που κινδυνεύει να εξελιχθεί σε εφιάλτη για τη χώρα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νέα έργα αλλά και αναπροσαρμογή των τιμολογίων. Στο επίκεντρο η Αττική.

Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ ανήκει στο Δημόσιο και αυτό δεν θα αλλάξει

«Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του επισημαίνοντας πως τα στοιχεία δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης: Η Αττική αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της εάν δεν ληφθούν μέτρα.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο, μπορεί την επόμενη χρονιά να βρέξει, να χιονίσει αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως δέσμευση της κυβέρνησης είναι επίσης η προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού και ανακοίνωσε πως για τις επενδύσεις που σχεδιάζονται θα αναζητηθούν όλες οι πηγές χρηματοδότησης «ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στη χώρα μας έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο νερό».

Παπασταύρου: «Στην Αττική βρισκόμαστε στα χαμηλότερα σημεία στάθμης νερού»

Eurokinissi

Στην ομιλία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξήρε το ρόλο της ΕΥΔΑΠ και το έργο της χαρακτηρίζοντας τους εργαζομένους της «τον σταθερό και ακούραστο πυλώνα της εταιρείας».

«Το νερό είναι το ύψιστο δημόσιο αγαθό» τόνισε ο κ. Παπασταύρου ανακοινώνοντας τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική. «Η λειψυδρία για την Αττική δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, σήμερα δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία στάθμης νερού» προσέθεσε.

«Η κλιματική αλλαγή εντείνει τη λειψυδρία, δυστυχώς η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο στον κίνδυνο λειψυδρίας και η ευρύτερη περιοχή μας είναι από τις πιο ευάλωτες από την κλιματική κρίση παγκοσμίως» εξήγησε παρουσιάζοντας τα ανησυχητικά στοιχεία από το 2022 και μετά:

25% μείωση βροχοπτώσεων

250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μείωσης κατ' έτος

6% αύξηση στην κατανάλωση νερού

«Είναι η ώρα για πράξεις» είπε ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοινώνοντας ένα πλέγμα επτά μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας καταρχάς στην Αττική.

Το σημαντικότερο έργο ο «Εύρυτος» προβλέπει τη μερική εκτροπή του «Κρικελιώτη» και του «Καρπενησιώτη» προς τον Εύηνο ποταμό με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2029 ένα έργο που όπως εκτιμάται θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Οι αρμοδιότητες για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ επεκτείνονται δημιουργώντας δυο ισχυρούς πυλώνες για τη διαχείριση του νερού στη χώρα ενώ προωθούνται έργα στα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας. Πρόκειται για συνολικά 150 έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 320 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερα από 40 νησιά.

Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια

O διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση «δεν θα αφήσει την Αττική να διψάσει» και επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει την καλύτερη ποιότητα στην Ευρώπη αλλά και plan b για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Ο κ. Σαχίνης επί της ουσίας προανήγγειλε αυξήσεις στα τιμολόγια τονίζοντας πως υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής που είναι από τις χαμηλότερες σε όλη την Ευρώπη.

