Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027, την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες - Εθνική ανάγκη η τρίτη θητεία

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου του κόμματος.



Το απόγευμα εκλέγονται τα μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής αλλά και ο νέος γραμματέας του κόμματος ο οποίος θα είναι βουλευτής με τρία ονόματα, όπως έχει γράψει ο FLASH, να βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών του προέδρου της ΝΔ.

«Εθνική ανάγκη η νίκη της ΝΔ στις εκλογές»

Βέβαιος για τη δυνατότητα της ΝΔ να κερδίσει για πρώτη φορά μια τρίτη κυβερνητική θητεία εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ.

Χαρακτήρισε μάλιστα «εθνική ανάγκη» τη νίκη της ΝΔ στις επόμενες εκλογές. «Η τρίτη εκλογική νίκη δεν είναι κομματικός αυτοσκοπός. Είναι εθνική ανάγκη για μία ισχυρή εντολή, ώστε η πατρίδα να μην βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών» είπε ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα.

«Ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση; αυτά δεν ακραία ή εκβιαστικά. Οφείλω να μην ωραιοποιώ καταστάσεις ή να κρύβω εμπόδια- αλλιώς δεν θα διέφερα κι εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μου» είπε ο πρόεδρος της ΝΔ.

«Έχω εμπιστοσύνη όμως όχι μόνο στις δυνατότητες παράταξης μας αλλά στην κρίση των πολιτών» είπε ο πρωθυπουργός και περιέγραψε τρεις κεντρικούς στόχους: Ευημερία που θα φθάνει σε όλους, ασφαλής πατρίδα και θεσμική «αναγέννηση» του κράτους με αιχμή ένα νέο Σύνταγμα.

«Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες, είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ και όταν η ΝΔ ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα, όταν η ΝΔ νικά και η πατρίδα. είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Πολλά απ’ όσα κατατέθηκαν εδώ θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας - Το Συνέδριό μας δεν αθροίζει μονολόγους αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε «πλατείες» και «εξώστες» - Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, «Εργαστήριο» ιδεών, και «ορμητήριο» δράσης»

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ως κυβέρνηση» επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε πως έως το τέλος του Αυγούστου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Η παράταξη αυτή δεν θα ενδώσει στην παροχολογία» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

«Εμάς δε μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, εμείς είμαστε πρώτοι αλλά αυτή πρωτιά για εμάς σημαίνει ευθύνη» είπε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας και πάλι λόγο για «λαϊκιστές και πατριώτες του καναπέ».

O κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ο μέσος μισθός θα φθάσει στα 950 ευρώ μέσα στο 2027, σημείωσε ότι ο πληθωρισμός που «ροκανίζει», όπως είπε, το εισόδημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και τις μειώσεις φόρων «γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν».

«Κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη - η Συμφωνία Αλήθειας γίνεται Συμβόλαιο Αποτελέσματος Δίπλα στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών μας, να ανοίξουμε έναν τρίτο που θα μας οδηγήσει «Μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030».

«Από τα 16 Συνέδρια που έχουμε διοργανώσει σχεδόν τα 7 τα μισά έχουν διοργανωθεί με εμένα πρόεδρο και αυτό κάτι λέει» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του και πρόσθεσε: «είναι δίκαιο να είμαστε περήφανοι για αυτά που έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκ νέου στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας περιγράφοντας εκ νέου της προτεραιότητες του για την επόμενη κυβερνητική θητεία της ΝΔ.

«Είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη, διαπίστωσα έναν υγιή προβληματισμό για το πως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να βελτιώσουμε τις αστοχίες μας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως μόνο η ΝΔ έχει τη δυνατότητα να κοιτάξει κατάματα τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον.