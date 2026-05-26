LIVE - «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα γίνονται αυτή την ώρα στο Θησείο με τα βλέμματα όλα να στρέφονται στο όνομα του νέου εγχειρήματος, στα πρόσωπα που θα βρεθούν στην εκδήλωση αλλά και στον πολιτικό προσανατολισμό που θα επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός για την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος.

Το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο κρατήθηκε επτασφράγιστο μυστικό, έγινε γνωστό με ένα βίντεο τη μουσική του οποίου έχει υπογράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

«Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, ήσασταν συνεπείς, έφτασε η στιγμή» είπε ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του.

«Η μεγάλη μέρα έφτασε, η αναμονή τελείωσε, εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν «ανακοίνωσέ του«, αυτό άκουγα παντού σε πόλεις και χωριά» είπε, εν μέσω χειροκροτημάτων, ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής».



«Οι υποκλοπές, τα Τέμπη, ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής δεν είναι σταθερότητα και κανονικότητα, αποτυπώνουν το ύφος και το ήθος της σημερινής διακυβέρνησης» είπε ο κ. Τσίπρας χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα τον «τον καλύτερο πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων».

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομία.

«16 χρόνια έπειτα από τη χρεοκοπία μας εξουσιάζουν ξανά εκείνου που μας βούλιαξαν και είναι αμετανόητοι» είπε ο κ. Τσίπρας εστιάζοντας και στην ακρίβεια σε στέγη και ενέργεια.

«Δεν μπορούν να μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους, το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο, σπαταλούν για ίδιον όφελος και για μια άπληστη ολιγαρχία δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκούς πόρους» συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσίπρας μίλησε για «περίσσευμα ληστείας» και για «εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων που ελέγχουν κόμματα και κυβερνήσεις με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς και ειδικά τη δικαιοσύνη» βάζοντας στο στόχαστρό του τα «παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης», όπως είπε:

«Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που εμφανίζονται συχνά με τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους τη μια με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα».

«Δική μας πυξίδα η ιδρυτική διακήρυξη»

«Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πυξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα» είπε ο κ. Τσίπρας κάνοντας λόγο για ένα «νέο πατριωτισμό» που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη.

«Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη πραγματώνεται μόνο με τη δημοκρατία» είπε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας πως «η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, χρειάζεται μια νέα μεταπολίτευση».

Οι επτά δεσμεύσεις

Στον πυρήνα της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος βρίσκονται επτά δεσμεύσεις όπως είπε ο κ. Τσίπρας.

Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.

Για αξιοπρεπείς μισθούς.

Για στήριξη του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία

Για την Συμπερίληψη και την Ισότητα.

Για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+.

Για μια μεταναστευτική πολιτική που εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες

Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Για λογοδοσία παντού ισχυροποιώντας τους θεσμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα κάθε πολίτη.

Για ένα Κράτος εγγύησης της ασφάλειας των βασικών αγαθών και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας

Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Για καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη.

Για φορολογική δικαιοσύνη και μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας.

Για σύγχρονους χρηματοδοτικούς θεσμούς και κανόνες στις τράπεζες.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία.

Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Για αξιοπρεπείς αμοιβές σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους και καθηγητές.

Για προσιτή οικονομικά στέγη στα νέα ζευγάρια.

Για να έχουν θέση σε παιδικούς σταθμούς όλα ταπαιδιά της χώρας.

Για δωρεάν οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα

Για δικαίωμα όλων στον Πολιτισμό και στήριξη των ανθρώπων της τέχνης και της δημιουργίας.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων

Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Για δίκαιη πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά για τη ζωή: Το νερό, την τροφή, την ενέργεια.

Για Δίκαιη Μετάβαση στην Πράσινη οικονομία.

Για Ενεργειακή Δημοκρατία αντί της Ενεργειακής Ολιγαρχίας.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία

Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Για ισχυρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και κυβερνοασφάλεια.

Για τεχνολογία, καινοτομία, και αξιοποίηση δεδομένων στην υπηρεσία και της κοινωνίας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης

Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Για μια Ελλάδα που προασπίζει την κυριαρχία της και πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης και ασφάλειας κάνοντας ξανά το όνομα της στον κόσμο συνώνυμο της Ειρήνης, της Ελευθερίας της Δημοκρατίας.

To κάλεσμα στο «ΠΑΣΟΚ της Αλλαγής» και τον «ΣΥΡΙΖΑ της Πρώτης Φοράς»

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν, μέσω διαδικτύου, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Και έκανε ευθεία αναφορά στο ΠΑΣΟΚ «της Αλλαγής» και τον ΣΥΡΙΖΑ της «Πρώτης Φοράς»

«Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς της Δημοκρατίας και της Προόδου όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας. Τους καλούμε όλους και όλες σε μια δημοκρατική και προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε Συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Ερχόμαστε από μακριά από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά».

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/b742c8KPa3 — Flash.gr (@flashgrofficial) May 26, 2026

