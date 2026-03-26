Κατώτατος μισθός: Η εξειδίκευση των αυξήσεων - Μέσος μισθός στα 1.516€ και ανεργία σε χαμηλό 18 ετών

Την έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022 ανακοίνωσε στο υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ και θα ισχύσει από την 1η Απριλίου ενώ όπως είπε ο πρωθυπουργός στόχος είναι ο μέσος μισθός να φθάσει στα 1.500 ευρώ και ο βασικός στα 950 ευρώ το 2027.

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προχώρησε στην εξειδίκευση των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, περιγράφοντας έναν πλήρως μεταμορφωμένο χάρτη της ελληνικής αγοράς εργασίας για το 2026.

Η αύξηση αφορά άμεσα σχεδόν 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο η επίδρασή της δεν περιορίζεται εκεί. Ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως βάση και για τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα η αναπροσαρμογή να περνά οριζόντια σε ολόκληρη τη μισθολογική κλίμακα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις για περίπου 750.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένων ενστόλων, γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και δικαστικών.

Η αναπροσαρμογή θα αποτυπωθεί στις αποδοχές του Απριλίου, ενώ επηρεάζει συνολικά την αγορά εργασίας, καθώς συμπαρασύρει προς τα πάνω τόσο τις αμοιβές όσο και ένα ευρύ πλέγμα επιδομάτων.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν οι τριετίες, οι οποίες έχουν επανενεργοποιηθεί από το 2024. Κι αυτο διότι με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, οι αποδοχές αυξάνονται για όσους έχουν προϋπηρεσία. Ειδικότερα, με μία τριετία ο μισθός διαμορφώνεται περίπου στα 1.012 ευρώ μικτά, με δύο τριετίες στα 1.104 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες φτάνει περίπου τα 1.196 ευρώ μικτά. Για τους έγγαμους εργαζόμενους, τα ποσά είναι υψηλότερα, καθώς προστίθεται και το επίδομα γάμου, το οποίο πλέον θα ανέρχεται στα 92 ευρώ, δηλαδή στο 10% του κατώτατου μισθού.

Αύξηση σε τουλάχιστον 20 επιδόματα

Η επίδραση της αύξησης, όμως, είναι ευρύτερη, καθώς ο κατώτατος μισθός αποτελεί τη βάση υπολογισμού για τουλάχιστον 20 επιδόματα. Έτσι, πέρα από τους άμεσα ωφελούμενους εργαζόμενους, αυξήσεις θα δουν και χιλιάδες δικαιούχοι παροχών.

Ενδεικτικά, το επίδομα ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 564,8 ευρώ, από 540 ευρώ σήμερα, ενώ στο ίδιο επίπεδο κινούνται και συναφή βοηθήματα που συνδέονται με αυτό. Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, καθώς και το επίδομα γονικής άδειας, διαμορφώνονται στα 920 ευρώ, καθώς ισούνται με τον κατώτατο μισθό.

Αναπροσαρμογές καταγράφονται επίσης σε μια σειρά επιδομάτων που υπολογίζονται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο, όπως το βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων, οι παροχές σε περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας ή αφερεγγυότητας εργοδότη, αλλά και τα εποχικά επιδόματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα επιδόματα οικοδόμων, εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στον τουρισμό και στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, τα οποία αυξάνονται αναλογικά.

Αντίστοιχα, αυξάνονται και παροχές που συνδέονται με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, όπως η αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ ΔΥΠΑ (στο 80% του κατώτατου μισθού), καθώς και οι αποζημιώσεις για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις.

Η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει και τα επιδόματα εορτών. Το δώρο Πάσχα διαμορφώνεται περίπου στα 480 ευρώ μικτά, το επίδομα αδείας στα 460 ευρώ, ενώ το δώρο Χριστουγέννων προσεγγίζει τα 960 ευρώ μικτά, εφόσον υπάρχει πλήρης απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιστορικό χαμηλό και «τέλος» στην υποαπασχόληση



Η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι η ανεργία τον Ιανουάριο του 2026 κατέρρευσε στο 7,7%, από το 17,8% του Ιουλίου 2019, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών. Πέρα από τους αριθμούς, η Υπουργός εστίασε στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, σημειώνοντας ότι η πλήρης απασχόληση έχει ανέλθει στο 78,5%. Στην πράξη, σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα απασχολούνται πλέον με καθεστώς πλήρους ωραρίου.

Η «ακτινογραφία» των μισθών: Πάνω από τα 1.000 ευρώ το 63,5%



Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για το ύψος των απολαβών.

Μέσος μισθός: Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 1.500 ευρώ, φτάνοντας στα 1.516 ευρώ.



Εισόδημα άνω των 1.000€: Το 63,5% των εργαζομένων λαμβάνει πλέον μισθό άνω των 1.000 ευρώ, μια τεράστια άνοδος αν αναλογιστεί κανείς ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 53% το 2024 και μόλις 36% το 2019.



Κατώτατος Μισθός: Από τον Απρίλιο 2025, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 880 ευρώ (αύξηση 35,4% από το 2019), με σταθερό στόχο τα 950 ευρώ έως το 2027.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, 5 κλάδοι ξεχωρίζουν για τις υψηλές απολαβές τους (μέσος μισθός):

Χρηματοοικονομικά: 2.940 €

Παροχή ενέργειας: 2.613 €

Προγραμματισμός Η/Υ & Συμβουλές: 2.324 € (κλάδος με αύξηση θέσεων 107% από το 2019)

Έρευνα και Ανάπτυξη: 2.175 €

Φαρμακοβιομηχανία: 2.108 €

Γυναίκες και Νέοι: Οι μεγάλοι κερδισμένοι



Η Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 260.000 περισσότερες γυναίκες εργάζονται σήμερα σε σχέση με το 2019, με την ανεργία των γυναικών να έχει μειωθεί κατά 52,5% (από 22,1% σε 10,5%). Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους νέους (15-24), όπου η ανεργία έπεσε από το 37% στο 16%.

Επένδυση στις δεξιότητες και νέες ελαφρύνσεις



Για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, η κυβέρνηση εστιάζει σε:

Επανακατάρτιση: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για πάνω από 630.000 ωφελούμενους.

Μείωση Εισφορών: Μετά τη μείωση κατά 5,4 μονάδες, έρχεται νέα μείωση 0,5 π.μ. το 2027, καθώς και ελαφρύνσεις στις εισφορές για υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες.

«Προτεραιότητά μας είναι η συνεχής διεύρυνση του εισοδήματος», κατέληξε η κ. Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση οδηγούν την κούρσα των μισθών, με 20 αμιγώς βιομηχανικούς κλάδους να προσφέρουν αποδοχές πάνω από τον μέσο όρο της οικονομίας.