Live η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Action24: Τι λέει για αγρότες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Action24 έστειλε νέο μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αλλά και για τις δικές της ευθύνες.

Ο Πρωθυπουργός άφησε ωστόσο αιχμές για συγκεκριμένους συνδικαλιστές σε μπλόκα οι οποίοι, όπως είπε, τραμπουκίζουν όσους θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση προκειμένου «να μη σπάσει το μέτωπο».



