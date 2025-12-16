LIVE - «Ιθάκη»: Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα

Στην «έδρα των Παπανδρέου» βρίσκεται απόψε ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να παρουσιάσει το βιβλίο του, την «Ιθάκη» σε μια εκδήλωση με έντονο πολιτικό αποτύπωμα καθώς, όπως έγραψε ο Flash.gr, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη επιχειρώντας να δημιουργήσει συνθήκες ενός νέου πολιτικού δίπολου.

Η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα στην Πάτρα εντάσσεται σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών που θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα.