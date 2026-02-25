Live ο αγώνας του Ολυμπιακού εναντίον της Ζαλγκίρις στο Κάουνας για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Κάουνας, όπου και θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης (25/02, 20:00) τη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας και ευελπιστούν να επιστρέψουν στις νίκες, αφήνοντας πίσω την ήττα (68-79) από τον Παναθηναϊκό AKTOR στον τελικό του Allwyn Final 8.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ και του Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι παρέμειναν στην Αθήνα, λόγω ενοχλήσεων στη μέση και κάταγμα στον αντίχειρα αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί, επίσης χωρίς τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου, που ενσωματώθηκαν στην αποστολή της εθνικής Ελλάδας.

Από την άλλη,η Ζαλγκίρις, που θα έχει την αμέριστη στήριξη των φιλάθλων της, αφού ανακοίνωσε «sold out» για το αποψινό παιχνίδι, βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας και ευελπιστεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να τερματίσει στην 6η θέση, που δίνει το «προνομιακό» εισιτήριο απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα κάνοντας κλικ εδώ.