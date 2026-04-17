Live ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της Αναντολού Εφές για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται (17/04, 21:15) στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens την Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο τη νίκη, που θα του εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό «πλασάρισμα» στην τελική βαθμολογία της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θέλουν πάση θυσία τη νίκη, καθώς με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να τερματίσουν μέχρι και στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σε περίπτωση που τα καταφέρουν, είναι ιδιαίτερα πιθανό να... γλιτώσουν την περιπέτεια των Play-In και να προκριθούν απευθείας στα Play Offs της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην 7η θέση και για να τερματίσει έκτος, θα χρειαστεί νίκη της Παρί εναντίον της Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Αν χάσουν, αλλά προκριθούν στα Play Offs μέσω των Play-In, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να «διασταυρωθούν» με τον Ολυμπιακό στη σειρά των αγώνων που θα κρίνει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

