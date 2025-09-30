Live ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την πρεμιέρα της Euroleague
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Μπάγερν για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague.
H Euroleague επέστρεψε και ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποδέχεται τη Μπάγερν στο «Τ- Center» στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «πράσινους» να στοχεύουν μόνο στη νίκη για να ξεκινήσουν με το «δεξί» τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR
(Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Σαμοντούροβ, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χολμς, Γιουρτσεβέν.
