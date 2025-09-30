Live ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την πρεμιέρα της Euroleague

H Euroleague επέστρεψε και ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποδέχεται τη Μπάγερν στο «Τ- Center» στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «πράσινους» να στοχεύουν μόνο στη νίκη για να ξεκινήσουν με το «δεξί» τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR

(Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Σαμοντούροβ, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χολμς, Γιουρτσεβέν.

