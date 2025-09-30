Breaking news icon BREAKING
Λάρισα: Σώος ανασύρθηκε ο 53χρονος που βρισκόταν για ώρες παγιδευμένος σε σπήλαιο

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Euroleague

Live ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την πρεμιέρα της Euroleague

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Μπάγερν για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague.

H Euroleague επέστρεψε και ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποδέχεται τη Μπάγερν στο «Τ- Center» στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «πράσινους» να στοχεύουν μόνο στη νίκη για να ξεκινήσουν με το «δεξί» τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. 

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR

(Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Σαμοντούροβ, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χολμς, Γιουρτσεβέν.   

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr 

