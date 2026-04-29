Live ο δεύτερος τελικός του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, κερδίζοντας την Μπιλμπάο με 79-73 στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης, μέσα στο «Παλατάκι». Πλέον πάει στην Ισπανία για να υπερασπιστεί τη διαφορά του και να κατακτήσει τον τίτλο. Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται αρχικά να υπερασπιστούν την διαφορά 6 πόντων που αποκόμισαν από το πρώτο παιχνίδι, κάτι που σημαίνει πως και σε ήττα με λιγότερους από πέντε πόντους θα κατακτήσουν το κύπελλο.

