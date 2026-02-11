Live ο ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στη γεμάτη Τούμπα

Μία εβδομάδα μετά τους πρώτους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στη ρεβάνς της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα μετά το 1-0 στη Λεωφόρο, όμως το «τριφύλλι» έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία.

Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, που πήρε ένα παλικαρίσιο «διπλό» απέναντι στον Λεβαδειακό (0-1) και θα βρεθεί για ακόμη μια φορά στον τελικό της διοργάνωσης.

Δείτε live τον ημιτελικό ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός εδώ