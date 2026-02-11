Live ο ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στη γεμάτη Τούμπα
Οι δυο ομάδες θέλουν να κλείσουν εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα (0-1) από το πρώτο ματς στη Λεωφόρο.
Μία εβδομάδα μετά τους πρώτους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στη ρεβάνς της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα μετά το 1-0 στη Λεωφόρο, όμως το «τριφύλλι» έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία.
Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, που πήρε ένα παλικαρίσιο «διπλό» απέναντι στον Λεβαδειακό (0-1) και θα βρεθεί για ακόμη μια φορά στον τελικό της διοργάνωσης.