ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας ημιτελικά

Live ο ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στη γεμάτη Τούμπα

Οι δυο ομάδες θέλουν να κλείσουν εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα (0-1) από το πρώτο ματς στη Λεωφόρο.

Χρήστος Μπατάκας

Μία εβδομάδα μετά τους πρώτους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στη ρεβάνς της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα μετά το 1-0 στη Λεωφόρο, όμως το «τριφύλλι» έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία.

Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, που πήρε ένα παλικαρίσιο «διπλό» απέναντι στον Λεβαδειακό (0-1) και θα βρεθεί για ακόμη μια φορά στον τελικό της διοργάνωσης.

Δείτε live τον ημιτελικό ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός εδώ 

