Live ο ιστορικός αγώνας του Ολυμπιακού εναντίον της Λεβερκούζεν για το Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τον πρώτο από τους δύο νοκ-άουτ αγώνες της ενδιάμεσης φάσης του Champions League.

Οι Πειραιώτες φτάνουν στον αποψινό αγώνα (22:00) χωρίς απουσίες και ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη καταστρώσει τα πλάνα του για την «τιτανομαχία» με τους Γερμανούς. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) με τον Λεβαδειακό το Σάββατο (14/02) για το πρωτάθλημα.

Η ανυπομονησία για τον ιστορικό αγώνα εναντίον της Λεβερκούζεν είναι τεράστια. Τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι έγιναν ανάρπαστα και εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Η Λεβερκούζεν προέρχεται από εντός έδρας νίκη (4-0) εναντίον της Σανκτ Πάουλι, με τον προπονητή των Γερμανών, Χιούλμαντ να δηλώνει στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι πως η ήττα (2-0) από τους «ερυθρολεύκους» τον Ιανουάριο στο ίδιο γήπεδο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν «διδακτική».

Ο αγώνας ξεκινάει στις 22:00 και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη του κάνοντας κλικ εδώ.