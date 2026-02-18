Live ο ιστορικός αγώνας του Ολυμπιακού εναντίον της Λεβερκούζεν για το Champions League
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον της Λεβερκούζεν για τη φάση των πλέι οφ του Champions League.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τον πρώτο από τους δύο νοκ-άουτ αγώνες της ενδιάμεσης φάσης του Champions League.
Οι Πειραιώτες φτάνουν στον αποψινό αγώνα (22:00) χωρίς απουσίες και ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη καταστρώσει τα πλάνα του για την «τιτανομαχία» με τους Γερμανούς. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) με τον Λεβαδειακό το Σάββατο (14/02) για το πρωτάθλημα.
Η ανυπομονησία για τον ιστορικό αγώνα εναντίον της Λεβερκούζεν είναι τεράστια. Τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι έγιναν ανάρπαστα και εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
Η Λεβερκούζεν προέρχεται από εντός έδρας νίκη (4-0) εναντίον της Σανκτ Πάουλι, με τον προπονητή των Γερμανών, Χιούλμαντ να δηλώνει στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι πως η ήττα (2-0) από τους «ερυθρολεύκους» τον Ιανουάριο στο ίδιο γήπεδο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν «διδακτική».
Ο αγώνας ξεκινάει στις 22:00