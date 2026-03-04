LIVE - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον

«H Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού», διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης , ενημερώνοντας το Σώμα για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην μαρτυρική Μεγαλόνησο, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αμυντική και ειρηνική αποστολή, με βάση τη διμερή και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με μοναδικό στόχο, όπως ξεκαθάρισε, την αποτροπή επιθετικών ενεργειών εναντίον της Κύπρου. Διευκρινίζοντας πως δεν σκοπεύει να παραθέσει δημοσίως όλες τις πλευρές της συνεργασίας μας με την Λευκωσία, τόνισε πως η φρούρηση των στρατιωτικών υποδομών είναι αυξημένη.

«Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές Δίκαιο με έμφαση στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η επόμενη ημέρα στο Ιράν πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση του λαού. Με ταυτόχρονο απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να παύσει να είναι διαρκής απειλή», όπως τόνισε.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου να δείξουν υπομονή, διαβεβαιώνοντας πως η ελληνική Πολιτεία θα μεριμνήσει ώστε όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα, αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Ο πρωθυπουργός έστειλε ταυτοχρόνως μήνυμα τόσο προς την αντιπολίτευση, όσο και προς τον Αντώνη Σαμαρά, δίχως να τον κατονομάζει, ζητώντας τα «μικρά» και «κομματικά» να υποχωρήσουν μπροστά στα «μεγάλα» και τα «εθνικά», καθώς και να επικρατήσει η «συναίνεση» έναντι των «συνθημάτων που διχάζουν».

«Να τα σκεφθούν αυτά οι επαγγελματίες ανησυχούντες, πως η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια και πως το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων ούτε όμως πρέπει να υπάρχουν φωνές που να οδηγούν σε γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που παράγει αστάθεια και αλυσιδωτές συνέπειες», σχολίασε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εντωμεταξύ, αναφερόμενος στις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής κλιμάκωσης, τόνισε πως ήδη εξετάζονται προληπτικά μέτρα ώστε αυτές να απορροφηθούν κατά το δυνατόν. «Άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις στα καύσιμα, άλλο η αχανίλωντη κερδοσκοπία, εάν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα», σημείωσε.

«Δεν είναι ορατό μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Η πατρίδα μας όμως είναι προετοιμασμένη για κάθε δυνατή εξέλιξη», διευκρίνησε, με φόντο το ενδεχόμενο αυυξημένων μεταναστευτικών ροών.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο νότιο Λίβανο, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Είναι λογικό το Ισραήλ να θέλει να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκε από τη Χεζμπολάχ. Αδικαιολόγητη θα ήταν όμως μια εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση που θα οδηγούσε σε ανάφλεξη ενός ακόμα μετώπου στη Μέση Ανατολή ενισχύοντας ουσιαστικά τη Χεζμπολάχ δίνοντας της πρόσθετα επιχειρήματα».

Το μήνυμα για την επιστολική ψήφο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν, ως μια επιλογή δημοκρατικής ευαισθησίας, το νομοσχέδιο του Θεόδωρου Λιβάνιου για την καθιέρωση επιστολικής ψήφου στην εθνική κάλπη για τους απόδημους και τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων, λέγοντας πως η συμμετοχή των ομογενών στις εκλογές γίνεται ένας «πανίσχυρος κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς με τον ελληνισμό απανταχού της γης».

Το… κέρασμα για τα γενέθλια

Σημειωτέον, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ευχές από τον Νικήτα Κακλαμάνη για τα γενέθλιά του. «58», ανέφερε ο πρωθυπουργός, ενώ απαντώντας σε σχετικά σχόλια από τα έδρανα, σημείωσε: «Θα κεράσουμε μετά κύριε Βελόπουλοε. Εάν θέλετε να περάσετε στο γραφείο μου. Έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη…», όπως είπε, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να ακούγεται εκτός μικροφώνου να σχολιάζει: «εάν είναι με στέβια το θέλω!».

