Κόσμος Βενεζουέλα Σεισμός φυσικές καταστροφές

Live ο σεισμός σε κανάλι της Βενεζουέλας: Οι παρουσιαστές ορμούν κάτω από τα τραπέζια στο σκοτάδι

Το τρομακτικό χτύπημα του Εγκέλαδου καταγράφεται live σε τηλεοπτική εκπομπή.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Η στιγμή του τρόμου την ώρα που η Βενεζουέλα χτυπήθηκε από τη «διπλή» σεισμική δόνηση 7,2 και 7,5 Ρίχτερ -με διαφορά ενός λεπτού- το απόγευμα της Τετάρτης (24/6), αποτυπώνεται καρέ καρέ σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Univision της χώρας.

Οι παρουσιαστές αθλητικής εκπομπής βρίσκονταν σε live σύνδεση και στο βίντεο που κυκλοφόρησε εμφανίζονται να συζητούν χαλαροί και χαμογελαστοί, όταν ξαφνικά χτυπά ο Εγκέλαδος.

Στην κορύφωση της ισχυρής δόνησης, τα γέλια δίνουν τη θέση τους στην ανησυχία, ενώ μία παρουσιάστρια ακούγεται να λέει: «Ηρεμία!». Το ρεύμα στην αίθουσα κόβεται και το πλατό τυλίγεται στο σκοτάδι, ενώ οι παρουσιαστές με φακούς πέφτουν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν.

Ο «διπλός» σεισμός, που το επίκεντρό του ήταν στην ξηρά, δυτικά-νοτιοδυτικά του Καράκας, έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, γκρεμίζοντας πελώρια κτίρια και πολυκατοικίες, ενώ οι προβλέψεις για τις απώλειες είναι δυσοίωνες.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε πάντως η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ο σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν.

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