Live ο σεισμός σε κανάλι της Βενεζουέλας: Οι παρουσιαστές ορμούν κάτω από τα τραπέζια στο σκοτάδι
Το τρομακτικό χτύπημα του Εγκέλαδου καταγράφεται live σε τηλεοπτική εκπομπή.
Η στιγμή του τρόμου την ώρα που η Βενεζουέλα χτυπήθηκε από τη «διπλή» σεισμική δόνηση 7,2 και 7,5 Ρίχτερ -με διαφορά ενός λεπτού- το απόγευμα της Τετάρτης (24/6), αποτυπώνεται καρέ καρέ σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Univision της χώρας.
Οι παρουσιαστές αθλητικής εκπομπής βρίσκονταν σε live σύνδεση και στο βίντεο που κυκλοφόρησε εμφανίζονται να συζητούν χαλαροί και χαμογελαστοί, όταν ξαφνικά χτυπά ο Εγκέλαδος.
Στην κορύφωση της ισχυρής δόνησης, τα γέλια δίνουν τη θέση τους στην ανησυχία, ενώ μία παρουσιάστρια ακούγεται να λέει: «Ηρεμία!». Το ρεύμα στην αίθουσα κόβεται και το πλατό τυλίγεται στο σκοτάδι, ενώ οι παρουσιαστές με φακούς πέφτουν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν.
Ο «διπλός» σεισμός, που το επίκεντρό του ήταν στην ξηρά, δυτικά-νοτιοδυτικά του Καράκας, έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, γκρεμίζοντας πελώρια κτίρια και πολυκατοικίες, ενώ οι προβλέψεις για τις απώλειες είναι δυσοίωνες.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε πάντως η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ο σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν.