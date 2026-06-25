Live ο σεισμός σε κανάλι της Βενεζουέλας: Οι παρουσιαστές ορμούν κάτω από τα τραπέζια στο σκοτάδι

Η στιγμή του τρόμου την ώρα που η Βενεζουέλα χτυπήθηκε από τη «διπλή» σεισμική δόνηση 7,2 και 7,5 Ρίχτερ -με διαφορά ενός λεπτού- το απόγευμα της Τετάρτης (24/6), αποτυπώνεται καρέ καρέ σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Univision της χώρας.

Οι παρουσιαστές αθλητικής εκπομπής βρίσκονταν σε live σύνδεση και στο βίντεο που κυκλοφόρησε εμφανίζονται να συζητούν χαλαροί και χαμογελαστοί, όταν ξαφνικά χτυπά ο Εγκέλαδος.

El sismo de magnitud 7.1 que se registró en Venezuela sorprendió incluso a los conductores del programa “Cero Táctica”, que se transmite por Venevisión, la principal cadena televisiva de ese país. Así reaccionaron. pic.twitter.com/Omsu6YZpIx — NMás (@nmas) June 25, 2026

Στην κορύφωση της ισχυρής δόνησης, τα γέλια δίνουν τη θέση τους στην ανησυχία, ενώ μία παρουσιάστρια ακούγεται να λέει: «Ηρεμία!». Το ρεύμα στην αίθουσα κόβεται και το πλατό τυλίγεται στο σκοτάδι, ενώ οι παρουσιαστές με φακούς πέφτουν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν.

Ο «διπλός» σεισμός, που το επίκεντρό του ήταν στην ξηρά, δυτικά-νοτιοδυτικά του Καράκας, έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, γκρεμίζοντας πελώρια κτίρια και πολυκατοικίες, ενώ οι προβλέψεις για τις απώλειες είναι δυσοίωνες.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε πάντως η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ο σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν.