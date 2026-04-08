Ψηφιακό «lockdown» σε social για τους κάτω των 15: Τι εξαιρείται - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία

Η ψηφιακή εποχή φέρνει μαζί της προκλήσεις που δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις του ψηφιακού εθισμού στην υγεία και την ψυχολογία των ανηλίκων, ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών που θα φοιτούν στην τάξη της Γ΄ Γυμνασίου.

«Δεν πρόκειται για μια απλή απαγόρευση, αλλά για μια αναγκαία «ασπίδα» απέναντι σε έναν αλγοριθμικό κόσμο που έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί ψηφιακό εθισμό», ανέφεραν τα κυβερνητικά στελέχη..

Σκέρτσος: «Ο εθισμός μας ανάγκασε να παρέμβουμε ρυθμιστικά»



Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, τόνισε πως η θέσπιση ορίου ηλικίας στις πλατφόρμες είναι πλέον επιβεβλημένη λόγω του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων. «Ξεκινάμε τη συζήτηση από τώρα», ανέφερε, «ώστε όταν ψηφιστεί η εθνική νομοθεσία, οι πλατφόρμες να έχουν ήδη λάβει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα επαλήθευσης». Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην προστασία των παιδιών από περιβάλλοντα που συχνά αποδεικνύονται τοξικά για την ανάπτυξή τους.

Στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώθηκε ξαφνικά η ρύθμιση για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Με ανάρτησή του στο tiktok ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το μέτρο αυτό, μιμούμενος viral trends. Αναμένεται η εφαρμογή της ρύθμισης την 1η Ιανουαρίου 2027.

Γεωργιάδης: Οι κίνδυνοι από το ατέρμονο «σκρολάρισμα»



«Στο σκρολάρισμα είμαι εξαιρετικά εθισμένος», παραδέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξηγώντας πώς οι πλατφόρμες δημιουργούν μια εξατομικευμένη ροή πληροφοριών που «φυλακίζει» τον χρήστη. Αυτή η αλγοριθμική ρύθμιση οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα:



Σωματικές επιπτώσεις: Καθιστική ζωή, παχυσαρκία, οπτική κόπωση και οφθαλμικά συμπτώματα.



Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι: Χαμηλή αυτοεκτίμηση, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ηλεκτρονικός τζόγος και δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις.



Bullying: Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, καθώς 1 στους 4 εφήβους δηλώνει θύμα εκφοβισμού, ενώ το 17% των παιδιών 11 έως 15 ετών έχει βιώσει διαδικτυακό ή σχολικό bullying.

Παπαστεργίου: Πώς θα λειτουργεί η επαλήθευση ηλικίας μέσω πλατφορμών



Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ξεκαθάρισε πως η πρόσβαση στα social media (Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat) θα απαγορεύεται για ανηλίκους έως το έτος που φοιτούν στην Γ' Γυμνασίου.



Ημερομηνία γέννησης: Θα λαμβάνεται ως βάση η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.



Τεχνική υλοποίηση: Θα ενεργοποιηθεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας όπως έχει ενσωματωθεί στο gov.gr και το kids wallet.



Τι εξαιρείται: Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Viber και το WhatsApp, αλλά και το Youtube.

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν τα παιδιά θα μπορούν να παρακάμπτουν τα μέτρα μέσω VPN, ο Υπουργός τόνισε πως οι πλατφόρμες έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σύνθετα τεχνικά μέσα για την επαλήθευση. Συγκεκριμένα, μπορούν να εντοπίζουν την πραγματική χώρα του κινητού αλλά και την τοποθεσία των φίλων του χρήστη, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την ψηφιακή «απάτη».

Πρόστιμα έως 6% του τζίρου

Για τις μεγάλες πλατφόρμες (Instagram, TikTok, Facebook, κ.α.), οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους, γεγονός που καθιστά το μέτρο εξαιρετικά ισχυρό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απαγόρευση πρόσβασης στα social media (TikTok, Facebook, Instagram κλπ) για παιδιά κάτω των 15 ετών θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο: