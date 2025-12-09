Breaking news icon BREAKING
Live Streaming: Η αναμέτρηση της Καϊράτ με τον Ολυμπιακό για το Youth League

Παρακολουθήστε ζωντανά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Κ19 με την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την Καϊράτ στην Αστάνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Οι Πειραιώτες μετράνε δύο νίκες, επί της Πάφου με 4-0 και επί την Άρσεναλ στο Λονδίνο με 2-1, αλλά και ισάριθμες ήττες, από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία με 3-0 και από Ρεάλ με 2-0 στο Ρέντη, ενώ παράλληλα έχουν και μια ισοπαλία με 2-2 επίσης εντός έδρας κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα διεξαχθεί στην «Αστάνα Αρένα»

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γεωργακόπουλος, Σιοζιός, Καρκασάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης Λιατσικούρας, Φίλης, Τουφάκης, Χάμζα, Κορτές.

Στον πάγκο: Χριστοδουλόπουλος, Θεοδωρίδης, Καλαϊτζίδης, Σουλανιάκου, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Φράγκος, Αβραμούλης, Κότσαλος.

