Live Streaming: Η αναμέτρηση της Καϊράτ με τον Ολυμπιακό για το Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την Καϊράτ στην Αστάνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Οι Πειραιώτες μετράνε δύο νίκες, επί της Πάφου με 4-0 και επί την Άρσεναλ στο Λονδίνο με 2-1, αλλά και ισάριθμες ήττες, από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία με 3-0 και από Ρεάλ με 2-0 στο Ρέντη, ενώ παράλληλα έχουν και μια ισοπαλία με 2-2 επίσης εντός έδρας κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα διεξαχθεί στην «Αστάνα Αρένα»

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γεωργακόπουλος, Σιοζιός, Καρκασάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης Λιατσικούρας, Φίλης, Τουφάκης, Χάμζα, Κορτές.

Στον πάγκο: Χριστοδουλόπουλος, Θεοδωρίδης, Καλαϊτζίδης, Σουλανιάκου, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Φράγκος, Αβραμούλης, Κότσαλος.