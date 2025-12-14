Live το απαιτητικό παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης»

Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό (14/12, 20:00) στο σπουδαιότερο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν μια μεγάλη νίκη που θα αλλάξει την ψυχολογία τους και θα τους δώσει ώθηση να καλύψουν το χαμένο έδαφος στη μάχη της πεντάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» απ' την άλλη, θέλουν να δώσουν συνέχεια στο σερί των επτά νικών τους στο πρωτάθλημα και να διατηρηθούν στην κορυφή για μια ακόμα αγωνιστική.

