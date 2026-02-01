Live το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena»

Το ντέρμπι ΑΕΚ- Ολυμπιακός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Κυριακής (01/02) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ κρατά την πρωτιά με 44 βαθμούς, αλλά έχοντας δώσει ένα ματς παραπάνω από τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί στους 42 και έχει μπροστά του το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στις 4 Φεβρουαρίου.



Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπαίνει στο ντέρμπι πιο «φρέσκια», αφού δεν είχε μεσοβδόμαδη αγωνιστική υποχρέωση, με μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα την απουσία του Περέιρα. Έτσι, ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να στήσει το πλάνο του χωρίς σοβαρούς πονοκεφάλους.



Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει στο μεγάλο ματς με σημαντικές απουσίες. Ο Ελ Κααμπί έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων, ο Πιρόλα επίσης δεν υπολογίζεται, ενώ ο Γιάρεμτσουκ βρίσκεται εκτός αποστολής, καθώς όλα δείχνουν πως οδεύει προς δανεισμό στη Λιόν.

