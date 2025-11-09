Live το μεγάλο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (9/11, 21:00) τον ΠΑΟΚ στο «Απ. Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι», στο πρώτο ντέρμπι του Ράφα Μπενίτεθ, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να ψαλιδίσουν την απόσταση από τις πρώτες θέσεις, με τους «ασπρόμαυρους» να ποντάρουν στην εξαιρετική τους κατάσταση, μετρώντας 7 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι εντεκάδες

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπότοφ, Γιακουμάκης

