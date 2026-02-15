Live το ντέρμπι Δικεφάλων ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Τούμπα για τη Super League

Ντέρμπι «Δικεφάλων» περιλαμβάνει το πλούσιο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την ΑΕΚ, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να βάλει... φωτιά στην κούρσα τίτλου του πρωταθλήματος. Η Ένωση με νίκη θα παραμείνει στην κορυφή και θα αποκτήσει προβάδισμα απέναντι στους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι χρωστούν ακόμα την αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά.

Οι εντεκάδες

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς

