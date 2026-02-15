Live το ντέρμπι Δικεφάλων ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Τούμπα για τη Super League
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους με στόχο τη νίκη που θα τους φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας στη Stoiximan Super League.
Ντέρμπι «Δικεφάλων» περιλαμβάνει το πλούσιο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την ΑΕΚ, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να βάλει... φωτιά στην κούρσα τίτλου του πρωταθλήματος. Η Ένωση με νίκη θα παραμείνει στην κορυφή και θα αποκτήσει προβάδισμα απέναντι στους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι χρωστούν ακόμα την αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά.
Οι εντεκάδες
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς
