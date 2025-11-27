Live το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στη Φιορεντίνα για το Conference League

Η ΑΕΚ δίνει ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της στο Conference League, αντιμετωπίζοντας τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι». Με περίπου 1.300 οπαδούς στο πλευρό της, η Ένωση ψάχνει βαθμό ή νίκη για να μείνει σε τροχιά πρόκρισης, μετά τη γκέλα με τη Σάμροκ. Βρίσκεται στους 4 βαθμούς, δύο πίσω από την οκτάδα, ενώ η Φιορεντίνα έχει 6 και δείχνει σημάδια ανάκαμψης με τον Βανόλι, παρότι παραμένει χαμηλά στη Serie A. Η ΑΕΚ έχει σημαντικές απουσίες, αλλά και την επιστροφή του Ζίνι, ενώ ακολουθούν κρίσιμα ματς με Σαμσουνσπορ, Κραϊόβα και το ντέρμπι με Παναθηναϊκό.

Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ματς