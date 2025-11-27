Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Conference League

Live το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στη Φιορεντίνα για το Conference League

Δείτε ζωντανά την έκβαση του μεγάλου αγώνα της ΑΕΚ στη Φλωρεντία.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ΑΕΚ δίνει ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της στο Conference League, αντιμετωπίζοντας τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι». Με περίπου 1.300 οπαδούς στο πλευρό της, η Ένωση ψάχνει βαθμό ή νίκη για να μείνει σε τροχιά πρόκρισης, μετά τη γκέλα με τη Σάμροκ. Βρίσκεται στους 4 βαθμούς, δύο πίσω από την οκτάδα, ενώ η Φιορεντίνα έχει 6 και δείχνει σημάδια ανάκαμψης με τον Βανόλι, παρότι παραμένει χαμηλά στη Serie A. Η ΑΕΚ έχει σημαντικές απουσίες, αλλά και την επιστροφή του Ζίνι, ενώ ακολουθούν κρίσιμα ματς με Σαμσουνσπορ, Κραϊόβα και το ντέρμπι με Παναθηναϊκό.

Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ματς

