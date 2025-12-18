Live το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στη Κραϊόβα για το Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στην OPAP Arena με στόχο να δώσει χαρακτήρα γιορτής σε ένα ματς που μπορεί να τη στείλει απευθείας στους «16» του Conference League. Η Ένωση είναι αήττητη εδώ και 11 παιχνίδια και με νίκη «κλειδώνει» θέση στο Top 8, εξασφαλίζοντας καλύτερη ευρωπαϊκή συνέχεια και σημαντικό οικονομικό όφελος. Απέναντί της, η Κραϊόβα παίζει τα… ρέστα της για την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Live η αναμέτρηση