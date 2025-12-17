Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ολοκληρώνεται την Τετάρτη (17/12). Η 5η στροφή της διοργάνωσης περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες θα διαμορφώσουν την τελική κατάταξη. Στις 18.00 ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης φιλοξενεί τον 13ο Ηρακλή με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.

Οι εντεκάδες

Ολυμπιακός: Μπότης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ.

Ηρακλής: Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν

