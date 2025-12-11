Live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της ευρωπαϊκής του πορείας, υποδεχόμενος τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το «τριφύλλι» θέλει να αφήσει πίσω του τη γκέλα στη Λάρισα και να επιστρέψει στις πειστικές εμφανίσεις που καταγράφει στη διοργάνωση, κυνηγώντας με αποφασιστικότητα μια θέση στην οκτάδα που οδηγεί στους «16». Με εννέα βαθμούς και τη 14η θέση, οι «πράσινοι» βρίσκονται μια ανάσα από τις Μπράγκα και Πόρτο, ενώ ακολουθεί και το κομβικό ματς με τη Φερεντσβάρος.



Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός έχει ξανά τις γνωστές απουσίες των Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Κυριακόπουλου, όμως διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του βασικού κορμού. Η Πλζεν, παρότι βρίσκεται σε κρίση στο τσεχικό πρωτάθλημα, παραμένει αήττητη στην Ευρώπη και ταξίδεψε πλήρης στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα ματς με μεγάλη ένταση και υψηλό βαθμολογικό κόστος και για τις δύο πλευρές.

