Live το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Γιούνγκ Μπόις για το Europa League

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και κορυφή στη Super League. Το πρόσφατο 4-3 επί της Λιλ στη Γαλλία ανέβασε κατακόρυφα το ηθικό και τη βαθμολογική θέση του «δικεφάλου». Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη μάχη με ψυχολογία και σταθερότητα, απέναντι σε μια Γιουνγκ Μπόις που άλλαξε προπονητή αλλά δείχνει αστάθεια. Η Τούμπα ετοιμάζεται για ακόμα μια ευρωπαϊκή βραδιά γεμάτη ένταση και φιλοδοξία.

Live η έκβαση της αναμέτρησης