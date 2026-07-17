Η Αγγελική Ηλιάδη στο «The Love Debate» με τον Γιώργο Λάγιο – Δείτε ζωντανά την εκπομπή

Η εκπομπή που ανατρέπει όλα όσα ξέρατε για τις σχέσεις στην ψηφιακή εποχή είναι αυτή την ώρα στον αέρα! Το «The Love Debate by Lagios» επέστρεψε στις οθόνες σας μέσα από το Flash.gr και η συζήτηση αναμένεται να «ανάψει» για τα καλά.

Καλεσμένη του Γιώργου Λάγιου είναι η Αγγελική Ηλιάδη, η οποία παίρνει θέση και απαντά χωρίς περιστροφές σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που απασχολούν τις σύγχρονες σχέσεις. Πού σταματούν τα όρια της γυναίκας, τι ρόλο παίζει το σεξ στην επικοινωνία και τι τελικά συμβαίνει με τη νέα τάση των «situationships»;

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου βρίσκονται και αυτή την Παρασκευή τρεις δυναμικές γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες, έτοιμες να καταθέσουν τις δικές τους ανατρεπτικές οπτικές: η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου.

Η συζήτηση αναμένεται να πάρει φωτιά γύρω από το αν «το καλύτερο σεξ γίνεται μετά τον χωρισμό», αλλά και για το αν ένας Χριστιανός Ορθόδοξος θα δεχόταν ποτέ να μπει στη διαδικασία του... πληρωμένου έρωτα.

Συντονιστείτε τώρα στο Flash.gr και παρακολουθήστε live μια εκπομπή γεμάτη αποκαλύψεις, ένταση και απόψεις που θα συζητηθούν!