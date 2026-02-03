Λιβύη: Νεκρός ο γιος του Καντάφι - Αναφορές πως τον πυροβόλησαν στον κήπο του

Τον θάνατο του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, του γνωστότερο από τους γιους του πρώην δικτάτορα της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι και πιθανό διάδοχό του, μετέδωσαν την Τρίτη (3/2) πολλά λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Ο 53χρονος Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και το 2015 καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο από λιβυκό δικαστήριο για την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων του 2011 που οδήγησαν στην ανατροπή του πατέρα του. Αργότερα του χορηγήθηκε αμνηστία.

Σύμφωνα με το κανάλι Libya al-Ahrar, πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, χωρίς να διευκρινίζουν τα αίτια. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Λιβύης επικαλέστηκε τον σύμβουλό του, Αμπντάλα Οθμάν, ο οποίος δεν αποκάλυψε εάν επρόκειτο για θάνατο από φυσικά αίτια ή δολοφονία.

Ωστόσο, το κανάλι Al Arabiya, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Καντάφι, μετέδωσε ότι ο Σαΐφ αλ Ισλάμ πυροβολήθηκε στον κήπο του στην πόλη Ζεντέν από τέσσερα άτομα που διέφυγαν.

Ο Καντάφι είχε ανακοινώσει το 2021 την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Λιβύης, όμως οι εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν τότε αναβλήθηκαν επ’ αόριστον. Μέχρι τη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του, η τοποθεσία του ήταν άγνωστη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ