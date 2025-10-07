Λίζ Κάμπατζ: Η «καυτή» σέντερ που προτιμά το Onlyfans και η κόντρα για τους μισθούς του WNBA (pic)

Η Λίζ Κάμπατζ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στις παίκτριες του WNBA. Η Αυστραλή σέντερ είναι μία από τις σημαντικότερες σέντερ του γυναικείου μπάσκετ των τελευταίων ετών, και αγωνίζεται πλέον στην Κίνα. Αποχώρησε από το WNBA το 2022 και άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans το 2025 (όπου έχει κερδίσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε λιγότερο από έναν χρόνο).

Η Λίζ λοιπόν ισχυρίστηκε ότι ο μισθός της πρώτης εβδομάδας στην πλατφόρμα ήταν μεγαλύτερος από τα συνολικά της έσοδα στο μπάσκετ. Μιλώντας στο TMZ δήλωσε «Ξέρετε, με τον μισθό του WNBA δεν είναι δύσκολο να κερδίσεις περισσότερα χρήματα κάνοντας οτιδήποτε άλλο... Νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να κερδίζουν περισσότερα χρήματα παίζοντας το άθλημα που αγαπούν. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα βρίσκουν όπως μπορούν».

Η Ένωση Παικτριών του WNBA (WNBPA) ενόψει της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, η οποία λήγει τον Οκτώβριο, διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα του πρωταθλήματος, με τους τρέχοντες μισθούς στο WNBA να ξεκινούν από τα 66 χιλ. δολάρια για κάποιες rookies και να φτάνουν το μέγιστο τα 214 χιλ. δολάρια τη φετινή σεζόν.

Η Κάμπατζ (Νο. 2 στο Draft του 2011) ανέφερε ότι υπάρχει πλέον για τις γυναίκες ο χώρος να εκφραστούν και συμβούλεψε τις πρώην συμπαίκτριες της: «Απλώς να είστε ο εαυτός σας. Να μένετε πιστές στην προσωπικότητά σας». Πρόσθεσε ότι «πριν ένιωθα ότι δεν υπήρχε ευκαιρία ή χώρος για τις γυναίκες να είναι αυτές που είναι, αλλά τώρα νιώθω ότι οι γυναίκες είναι πιο θηλυκές ή κερδίζουν περισσότερο την σεξουαλικότητά τους, και είναι διασκεδαστικό».

Liz Cambage has a message for WNBA players -- if they really wanna make a buck, they're gonna have to find it outside of their salaries. 👀 pic.twitter.com/UeHVnkjNjW — TMZ Sports (@TMZ_Sports) October 6, 2025

Η συζήτηση για τους μισθούς έγινε διαμάχη μετά από δηλώσεις της σταρ των Μινεσότα Λινξ, Ναφίσα Κόλιερ, η οποία κατηγόρησε την Επίτροπο της WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, ότι δήλωσε πως οι νέες παίκτριες όπως η Κέιτλιν Κλαρκ και η Άντζελ Ρις «θα έπρεπε να είναι στα γόνατά τους, ευχαριστώντας τα τυχερά τους άστρα για τη συμφωνία δικαιωμάτων μετάδοσης που τους εξασφάλισα».

Η Ένγκελμπερτ τα αρνήθηκε κατηγορηματικά όλα αυτά δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν έκανα αυτά τα σχόλια».