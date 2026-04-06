Λογιστές-«μαϊμού» με έδρα το Ζευγολατιό: Το call center που άρπαξε 1,3 εκατ. ευρώ σε 4 μήνες

Με έδρα ένα «τηλεφωνικό κέντρο» εξαπάτησης πολιτών στο Ζευγολατιό Κορινθίας και «επιχειρησιακές ομάδες» σε κάθε γωνιά της χώρας, μία εγκληματική ομάδα Ρομά κατάφερε μέσα σε περίπου 4 μήνες να εξαπατήσει τουλάχιστον 41 πολίτες και να αποκομίσει κέρδη περίπου 1,3 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για κύκλωμα που δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 -λίγο μετά το ξήλωμα ενός άλλου «τηλεφωνικού κέντρου» στην ίδια περιοχή- με τη δράση του να λαμβάνει τέλος μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Β/Α Αττικής με τη συνδρομή των ΤΔΕΕ Καβάλας και Σερρών αλλά κ.α. υπηρεσιών. Οι συλληφθέντες είναι συνολικά 7 άτομα και φέρονται να εμπλέκονται σε πλήθος εξαπάτησης πολιτών στους οποίους παρουσιάζονταν ως «λογιστές» με σκοπό να τους αδειάσουν τα σπίτια.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία ήταν διαμοιρασμένα ως εξής: Α) Στην ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης, η οποία δρούσε από το «τηλεφωνικό κέντρο - στρατηγείο» όπου έδρευε εντός του καταυλισμού στο Ζευγολατιό. Β) Τις επιχειρησιακές ομάδες, όπου ύστερα από καθοδήγηση της τηλεφωνικής ομάδας συγκέντρωναν τα κοσμήματα ή/ και μετρητά χρήματα με φυσική μετάβαση στην οικία του θύματος ή στο υποδεικνυόμενο σημείο για την τέλεση της κλοπής ή της απάτης.

Τα μέλη της πρώτης ομάδας συστήνονταν στα υποψήφια θύματα τους κατά κύριο λόγο ως λογιστές, χρησιμοποιώντας τυχαία ονόματα, παραπλανούσαν τους παθόντες με διάφορα ψέματα, όπως την επιτακτική ανάγκη φορολογικής δήλωσης περιουσίας, τον επικείμενο φόβο υποτιθέμενου προστίμου, την παροχή κάποιου ανύπαρκτου επιδόματος κ.α. Με τον τρόπο αυτό τους έπειθαν είτε να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και μετρητά χρήματα και να τα παραδώσουν σε συνεργάτες τους, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία τραπεζικών τους λογαριασμών ή ακόμη και των καρτών. Σε ότι αφορά τη δεύτερη ομάδα, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, όπου ήταν δηλωμένα σε στοιχεία ανθρώπων του κοινωνικού τους περίγυρου, είτε ήταν ιδιοκτησίας εταιρειών ενοικιάσεων.

Δράση σε όλη την Αττική

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις αξιόποινες πράξεις που διέπραξαν κατά το χρονικό διάστημα από την 15/12/2025 έως την 11/03/2026, αποκόμισαν συνολικό οικονομικό όφελος 1.292.039 ευρώ και προέκυψε πως εμπλέκονται συνολικά σε 41 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων κλοπών και απατών. Από την προανάκριση προέκυψε ότι «χτύπησαν» σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και πιο αναλυτικά στις περιοχές των Περιστερίου, Ιλίου, Καλλιθέας, Αργυρούπολης, Φιλοθέης, Αγίων Αναργύρων, Πεύκης, Ηρακλείου, Αιγάλεω και Κερατσινίου Αττικής, την Αθήνα, την Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία, καθώς επίσης και σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως και αλλού.

Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιούσαν επίσης πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που ανήκαν σε αχυρανθρώπους, ενώ για τη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή εφαρμογή, γεγονός που καταδεικνύει την οργάνωση και τον επαγγελματισμό τους. Μετά από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, σιδερογροθιά, πιστόλι των 9mm και 99 φυσίγγια, 25 λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, 2 smartwatch, πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων και ρουχισμό που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Επιπλέον εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στην οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλος της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν επιπλέον δύο Ρομά, ηλικίας 25 και 30 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον ένα μέλος. Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 0,49 γραμμ. κοκαΐνης, 3,9 γραμμ. κάνναβης, 0,45 κρυσταλλική σκόνη, 2 γραμμ. άγνωστης προελεύσεως σκόνη και 2 φαρμακευτικά δισκία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.