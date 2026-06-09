Logistics: Το μεγαλύτερο φιλμ όλων των εποχών - Η ταινία που δοκιμάζει τα όρια της αντοχής

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Φανταστείτε να πατάτε «play» σε μια ταινία και να χρειάζεστε… έναν ολόκληρο μήνα για να τη δείτε μέχρι τέλους.

Όχι, δεν είναι αστείο ούτε κάποιο τεχνικό σφάλμα. Είναι το σουηδικό φιλμ που έχει καταφέρει να γίνει viral ακριβώς επειδή αψηφά κάθε έννοια κινηματογραφικού χρόνου.

Το «Logistics» που δεν τελειώνει ποτέ



Η ταινία λέγεται Logistics και είναι μια σουηδική πειραματική παραγωγή που γράφτηκε ήδη ιστορία ως το μεγαλύτερο φιλμ όλων των εποχών.

Η διάρκειά της είναι 51.420 λεπτά — δηλαδή 857 ώρες ή αλλιώς 35 ημέρες και 17 ώρες συνεχούς προβολής.

Και ναι, είναι ακριβώς όσο ακούγεται: μια κινηματογραφική εμπειρία που δεν «βλέπεται» απλώς, αλλά… βιώνεται.

Όταν το σινεμά γίνεται πρόκληση



Σε έναν κόσμο όπου ακόμα και οι ταινίες των τριών ωρών απαιτούν ψυχολογική προετοιμασία (εκτός αν μιλάμε για «Νονό» ή «Fight Club»), το Logistics μοιάζει περισσότερο με performance παρά με ταινία.

Πίσω από την ιδέα βρίσκονται οι Σουηδοί δημιουργοί Ντάνιελ Άντερσον και Έρικα Μάγκνουσον, οι οποίοι το 2012 αποφάσισαν να δοκιμάσουν τα όρια όχι μόνο του σινεμά, αλλά και της ανθρώπινης υπομονής.

Το αποτέλεσμα; Μια ταινία που μοιάζει να μην έχει τέλος — κυριολεκτικά.

Η «υπόθεση» που ξεκινά από το τέλος



Το Logistics δεν ακολουθεί κλασική αφήγηση. Αντίθετα, ξεκινά από ένα απλό ερώτημα:

«Από πού προέρχονται όλα τα ηλεκτρονικά μας αντικείμενα;» Για να απαντήσουν, οι δημιουργοί επέλεξαν έναν απρόσμενο «πρωταγωνιστή»: έναν βηματομετρητή.

Ένα ταξίδι αντίστροφο στον χρόνο και τον πλανήτη



Η ταινία ξεκινά από ένα κατάστημα στη Στοκχόλμη και, αντί να προχωρά μπροστά, κάνει κάτι σχεδόν υπνωτιστικό: κινείται προς τα πίσω στον χρόνο στο εργοστάσιο της Κίνας όπου και κατασκευάστηκε.

Ο θεατής ακολουθεί τη διαδρομή του προϊόντος μέσα από φορτηγά, τρένα, τεράστια εμπορικά πλοία και εργοστάσια στην Κίνα, μέχρι την αρχική του παραγωγή.

Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Χωρίς κοψίματα που «σώζουν» τον ρυθμό. Χωρίς αφηγηματική ανάσα. Μόνο αργή, σχεδόν τελετουργική παρατήρηση της παγκόσμιας αλυσίδας παραγωγής.

Η εμπειρία που δοκιμάζει τα όρια του θεατή



Το Logistics δεν σχεδιάστηκε για binge watching. Σχεδιάστηκε για να σε κάνει να αναρωτηθείς πόσο χρόνο σημαίνει πραγματικά το «λίγο ακόμη πριν τελειώσει».

Υπάρχει βέβαια και μια «φιλική» εκδοχή 72 λεπτών — για όσους δεν διαθέτουν έναν ολόκληρο μήνα ελεύθερο χρόνο. Αλλά η ουσία της εμπειρίας βρίσκεται αλλού: στην αίσθηση της διάρκειας.

Το viral φαινόμενο που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο



Αν κάτι εξηγεί γιατί η ταινία συνεχίζει να συζητιέται χρόνια μετά, δεν είναι η πλοκή της — είναι η ίδια της η ύπαρξη.

Το Logistics δεν ζητά να σου αρέσει. Ζητά να αντέξεις.

Και κάπως έτσι, η πιο «μακρά» ταινία στην ιστορία του σινεμά έγινε και μία από τις πιο σύντομες συζητήσεις που όμως δεν τελειώνουν ποτέ.