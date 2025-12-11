Χανιά: Λογιστής «μαϊμού» μπήκε στο σπίτι ηλικιωμένης και της πήρε κοσμήματα και κάρτες

Άγνωστος άνδρας που παρίστανε τον λογιστή εξαπάτησε 80χρονη στα Χανιά και την έκλεψε. Η ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα του επιτήδειου, το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το zarpanews, προσποιούμενος τον λογιστή μπήκε στο σπίτι της στο κέντρο της πόλης και κατάφερε με την μέθοδο της απασχόλησης να της αφαιρέσει κοσμήματα αλλά και κάρτες.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε άμεσα στην Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

