Logitech Signature Comfort Plus Combo MK880: Άνεση για πολύωρη χρήση

Η Logitech εμπλουτίζει τη σειρά Signature με το Comfort Plus Combo MK880, ένα σετ που απευθύνεται σε όσους περνούν πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή και θέλουν μια πιο ξεκούραστη εμπειρία εργασίας. Το πακέτο περιλαμβάνει πλήρες ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι, με έμφαση στην εργονομία, τη χαμηλή καταπόνηση και τη σιωπηλή λειτουργία, ώστε να ταιριάζει τόσο σε γραφείο όσο και σε περιβάλλον home office.



Σχεδίαση και εργονομία

Το πληκτρολόγιο διαθέτει κυρτό σχεδιασμό και ενσωματωμένο στήριγμα παλάμης με διπλό αφρό, το οποίο βοηθά τα χέρια να παραμένουν σε πιο φυσική θέση κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης. Παράλληλα, προσφέρει ρυθμιζόμενη κλίση 0, 4 ή 8 μοιρών, ώστε ο χρήστης να βρει την γωνία που τον βολεύει. Πρόκειται για full-size διάταξη με αριθμητικό πληκτρολόγιο, ενώ η κατασκευή του είναι τέτοια που το προστατεύει από επαφή με σταγόνες νερού, κάτι που προσθέτει μια επιπλέον αίσθηση πρακτικότητας στην καθημερινή χρήση. Το ποντίκι ακολουθεί αντίστοιχη φιλοσοφία άνεσης, με σμιλεμένο σχήμα για δεξιόχειρες, λαστιχένιες πλευρικές λαβές και ενσωματωμένο μαξιλαράκι παλάμης.

Συνδεσιμότητα, πολλαπλές συσκευές και πλήκτρα

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του MK880 είναι η συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth, χωρίς να απαιτείται dongle. Επιπλέον, το Easy-Switch επιτρέπει την εναλλαγή ανάμεσα σε έως και 3 συσκευές, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους εργάζονται ταυτόχρονα σε laptop, desktop, tablet ή κινητό. Η υποστήριξη πολλών λειτουργικών είναι επίσης σημαντική, καθώς το σετ καλύπτει Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android και iPadOS.

Η Logitech έχει δώσει έμφαση και στη λειτουργικότητα. Το πληκτρολόγιο διαθέτει ειδικά πλήκτρα για πιο γρήγορη εναλλαγή μεταξύ συσκευών, ενώ μέσω του λογισμικού Logi Options+ και Logi Tune ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει συντομεύσεις, κουμπιά και λειτουργίες για πιο προσωπική ροή εργασίας. Το ποντίκι ενσωματώνει τη λειτουργία SmartWheel, η οποία εναλλάσσεται ανάμεσα σε ακριβές και γρήγορο scrolling, ανάλογα με το περιεχόμενο και τη χρήση.



Αυτονομία και βιωσιμότητα

Στον τομέα της αυτονομίας, η Logitech αναφέρει έως 3 χρόνια για το πληκτρολόγιο και έως 2 χρόνια για το ποντίκι, τιμές που τοποθετούν το MK880 ανάμεσα στις πιο πρακτικές λύσεις για καθημερινή χρήση χωρίς συχνές αλλαγές μπαταριών. Επιπλέον, η εταιρεία τονίζει ότι το σετ κατασκευάζεται με ανακυκλωμένο πλαστικό, στοιχείο που προσθέτει πόντους στη βιώσιμη ταυτότητα του προϊόντος.