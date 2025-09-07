Λονδίνο: Εβδομάδα διαδοχικών απεργιών ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του μετρό

Μια εβδομάδα διαδοχικών απεργιών ξεκινούν οι εργαζόμενοι του μετρό του Λονδίνου, μια ενέργεια που αναμένεται να παραλύσει το δίκτυο και να προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στους ταξιδιώτες της βρετανικής πρωτεύουσας.



Από την Δευτέρα έως την Πέμπτη δεν αναμένεται να λειτουργήσει κανένα τρένο του μετρό καθώς το προσωπικό θα πραγματοποιήσει μια σειρά διαδοχικών απεργιών, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.



Επιπλέον, το Docklands Light Railway, που συνδέει τα χρηματοοικονομικά κέντρα του Canary Wharf και του City of London, δεν θα λειτουργεί την Τρίτη και την Πέμπτη.



Το συνδικάτο RMT δήλωσε ότι η διαμάχη επικεντρώνεται σε θέματα αμοιβών, διαχείρισης της κόπωσης, βάρδιας και μείωσης της εβδομάδας εργασίας.



«Δεν ζητούν υπέρογκα ποσά, αλλά η κόπωση και οι ακραίες βάρδιες είναι σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των μελών μας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του RMT, Eddie Dempsey.



Η Transport for London, που διαχειρίζεται το δίκτυο δημόσιων μεταφορών της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι το συνδικάτο θα δεχόταν μόνο μια συμφωνία που θα οδηγούσε σε μείωση της εβδομάδας εργασίας, με το προσωπικό να εργάζεται συνήθως 35 ώρες. Δήλωσε ότι είχε εργαστεί σκληρά για την επίλυση της διαμάχης και είχε προσφέρει στο προσωπικό αύξηση μισθού 3,4%.



Αν και η TfL ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν σοβαρές διαταραχές, ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές στην πρωτεύουσα θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια της απεργίας.



Προβλήματα και για τις προγραμματισμένες συναυλίες

Η γραμμή Elizabeth Line, η οποία εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Heathrow, και το δίκτυο των υπέργειων σιδηροδρόμων θα λειτουργούν κανονικά, αλλά σε ορισμένους σταθμούς θα υπάρξουν διαταραχές, ενώ η TfL δήλωσε ότι τα τρένα θα είναι πιθανώς εξαιρετικά γεμάτα. Εκτός από τις πιθανές διαταραχές για τους επιβαίνοντες και τους τουρίστες, οι απεργίες οδήγησαν το βρετανικό ροκ συγκρότημα Coldplay να αναπρογραμματίσει δύο συναυλίες στο στάδιο Wembley αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Αμερικανός τραγουδιστής Post Malone ανέβαλε επίσης τις δύο συναυλίες του στο Λονδίνο για αργότερα μέσα στο μήνα.