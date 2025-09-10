Λονδίνο: «Εξαφάνισαν» το νέο έργο του Banksy - Γιατί κινδυνεύει να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του

Δεν πρόλαβε να «στεγνώσει» καλά-καλά η μπογιά και το νέο έργο του Banksy στο Λονδίνο έγινε ήδη παρελθόν. Το γκράφιτι, που εμφανίστηκε πριν λίγες μέρες στον εξωτερικό τοίχο του Βασιλικού Δικαστηρίου, προκάλεσε έντονη συζήτηση — και ακόμα πιο έντονες αντιδράσεις από τις Αρχές.

Το έργο έδειχνε έναν διαδηλωτή να κρατά μια λευκή πινακίδα με κόκκινη μπογιά, ενώ ένας δικαστής με παραδοσιακή τήβεννο και περούκα ετοιμαζόταν να τον χτυπήσει με ένα μεγάλο σφυρί.

Αν και ο Banksy δεν εξήγησε το νόημα, πολλοί το συνέδεσαν με τις πρόσφατες συλλήψεις σχεδόν 900 ανθρώπων σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο.

Οι Αρχές αντέδρασαν γρήγορα. Μέσα σε λίγες ώρες, το έργο καλύφθηκε με λαμαρίνες και πλαστικά, ενώ κόσμος έσπευσε στο σημείο για να το φωτογραφίσει πριν εξαφανιστεί τελείως. Τελικά, το πρωί της Τετάρτης (10/9), συνεργεία καθάρισαν ολοκληρωτικά τον τοίχο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε καταγγελία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ ξεκίνησε και έρευνα για τον εντοπισμό του δημιουργού.

Το ενδιαφέρον είναι πως, αν η υπόθεση φτάσει στα δικαστήρια, υπάρχει πιθανότητα να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Banksy, που παραμένει άγνωστη εδώ και πάνω από 25 χρόνια.

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι των Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών ανέφεραν ότι το κτίριο είναι διατηρητέο, και γι’ αυτό οφείλει να διατηρείται ο αυθεντικός του χαρακτήρας.

BREAKING: They're scrubbing @banksy



The court is erasing Banksy's mural just like it's erasing our right to protest. pic.twitter.com/9PSKYcI2Dy — Good Law Project (@GoodLawProject) September 10, 2025

Ποιος είναι ο Banksy

Ο Banksy είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες, με τα έργα του να είναι γνωστά σε ένα ευρύ κοινό, όμως η ταυτότητά του παραμένει ακόμη άγνωστη.

Συχνά περιγράφεται από τα μέσα ως «δυσεύρετος» και «μυστικοπαθής», ενώ ο «αντάρτης της τέχνης του δρόμου» έχει θαυμαστές και συλλέκτες διάσημους του Χόλιγουντ, όπως τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ. Για κάποιους είναι ήρωας ενώ για κάποιους άλλους ένας βάνδαλος.

Κι όμως, ο ίδιος, που αυτοπροσδιορίζεται ως φαρσέρ και αντισυστημικός, έχει καταφέρει με συνέπεια να παραμείνει ανώνυμος.