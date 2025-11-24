Λονδίνο: Στο «τραπέζι» η επιβολή τουριστικού φόρου για τους επισκέπτες - Οφέλη αλλά και ανησυχίες

Το Λονδίνο, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικός προορισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη, ετοιμάζεται να επιβάλει έναν νέο φόρο στους τουρίστες που διανυκτερεύουν στην πόλη, καθώς η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να δώσει σύντομα τη σχετική εξουσία στους δημάρχους και τις τοπικές αρχές της Αγγλίας.

Η Αγγλία παραμένει η μόνη χώρα της G7 όπου η εθνική κυβέρνηση εμποδίζει τις τοπικές αρχές να επιβάλλουν τουριστικούς φόρους. Ωστόσο τώρα όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, μέσω του νομοσχεδίου για την «Αποκέντρωση και Ενδυνάμωση των Κοινοτήτων στην Αγγλία», αναμένεται να δώσει στον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, αλλά και σε άλλους δημάρχους, τη δυνατότητα να επιβάλλουν τοπικό τουριστικό φόρο στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και πλατφόρμες τύπου Airbnb.

Στη Σκωτία και την Ουαλία, αντίθετα, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη θεσπίσει εισφορές στους επισκέπτες, με ποσοστιακές χρεώσεις ή σταθερές εισφορές ανά διανυκτέρευση.

Oι προτεινόμενες αλλαγές θα φέρουν το Λονδίνο στα ίδια επίπεδα με πολλές άλλες διεθνείς μητροπόλεις, όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Τόκιο, που όπως αναφέρει το ΒΒC ήδη επιβάλλουν φόρο στους επισκέπτες τους.

Σύμφωνα με έρευνα της Greater London Authority, οι πόλεις αυτές χρησιμοποιούν τρεις βασικούς τύπους φόρων για τους τουρίστες: έναν ποσοστιαίο φόρο επί της διαμονής, ένα εφάπαξ σταθερό τέλος ανά κράτηση ή έναν φόρο που καθορίζεται από το σύστημα αστέρων των ξενοδοχείων.

Ανάμεικτες αντιδράσεις για τον τουριστικό φόρο - Οφέλη αλλά και ανησυχίες

Το Centre for Cities υποστηρίζει ότι η εφαρμογή τουριστικού φόρου θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώσει τις υποδομές της πόλης. Επιπλέον, η δυνατότητα του δημάρχου να διαχειρίζεται το συντελεστή φόρου και τη χρήση των εσόδων θα έδινε ευελιξία στην πολιτική της πόλης, ανάλογα με τα πρότυπα των επισκεπτών.

Για τον φόρο διανυκτέρευσης έχουν ήδη εκφράσει την στήριξή τους ορισμένα δημοτικά συμβούλια του Λονδίνου, όπως τα Westminster, Southwark και Brent. Ο επικεφαλής του Westminster, Άνταμ Χαγκ, τόνισε ότι ένας τέτοιος φόρος θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των ημερήσιων επισκεπτών και των μόνιμων κατοίκων, ενώ θα ενίσχυε τις τοπικές υπηρεσίες.

Ο Σερ Σαντίκ Καν δήλωσε ότι μια μέτρια τουριστική εισφορά, αντίστοιχη με άλλες διεθνείς πόλεις, θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία, να προωθήσει ανάπτυξη και να εδραιώσει τη φήμη του Λονδίνου ως παγκόσμιου τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στον κλάδο της φιλοξενίας. Η Κέιτ Νίκολς, πρόεδρος του UK Hospitality, χαρακτήρισε την ιδέα «σοκαριστική», υπογραμμίζοντας ότι θα επηρεάσει τόσο τους Βρετανούς επισκέπτες όσο και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Η απόφαση για την επιβολή του φόρου αναμένεται τους επόμενους μήνες, χωρίς όμως να έχει επισημοποιηθεί κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτό σε προτάσεις τοπικών αρχών, ενώ ήδη εφαρμόζονται προγράμματα όπως το μοντέλο ABID για ορισμένες περιοχές του Λονδίνου.