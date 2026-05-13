Λονδίνο: Ζευγάρι κατηγορείται ότι σκότωσε στο ξύλο το τριών μηνών βρέφος τους - «Μακάρι να πέθαινε»

Σοκ προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση θανάτου ενός βρέφους τριών μηνών στο βόρειο Λονδίνο, με τη μητέρα και τον πατέρα του παιδιού να κατηγορούνται για τη δολοφονία του, ενώ στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν ανατριχιαστικά μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει η 32χρονη μητέρα λίγο πριν την τραγωδία.

Η 32χρονη Dounia Chetaouat από το Μαρόκο και ο 44χρονος Abdelkader Essid από την Αλγερία εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του μικρού Adam.

Το τριών μηνών βρέφος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο στις 30 Ιανουαρίου 2026 σε διαμέρισμα εργατικής κατοικίας στο North Finchley του Λονδίνου, έπειτα από κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τα τραύματα του βρέφους και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, οι διασώστες βρήκαν το βρέφος με πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, τραύματα που - σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση - ήταν συμβατά με επανειλημμένα χτυπήματα σε σκληρή επιφάνεια.

Ο μικρός Adam μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με καταστροφικές εγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στις 17 Φεβρουαρίου 2026.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει η μητέρα του παιδιού στον αδελφό της, λίγο πριν από το περιστατικό.

«Με έχει εκνευρίσει πραγματικά. Δεν έχει κοιμηθεί ακόμα», φέρεται να έγραψε σε ένα από τα μηνύματα, ενώ σε άλλο φέρεται να ανέφερε: «Απλώς χτύπα το και τελείωνε».

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η 32χρονη φέρεται επίσης να είχε πει σε συγγενικό της πρόσωπο: «Μακάρι να πέθαινε».

Οι γονείς αρνούνται τις κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η Chetaouat ξέσπασε επανειλημμένα σε κλάματα, ενώ τόσο εκείνη όσο και ο συγκατηγορούμενός της παρακολούθησαν τη διαδικασία με τη βοήθεια αραβόφωνου μεταφραστή.

Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες για δολοφονία και για πρόκληση ή ανοχή στον θάνατο παιδιού κατά το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Στην απολογία της στην αστυνομία, η μητέρα υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πώς τραυματίστηκε το παιδί. Όπως είπε, είχε αφήσει τον σύντροφό της να ταΐσει το βρέφος με μπιμπερό και λίγο αργότερα τον άκουσε να φωνάζει.

Όταν πήγε να δει τι είχε συμβεί, υποστήριξε πως ο λαιμός του παιδιού είχε κιτρινίσει και το πρόσωπό του είχε γίνει μπλε.

Από την πλευρά του, ο Essid φέρεται να υποστήριξε ότι τα τραύματα στο κεφάλι ίσως προκλήθηκαν κατά τη γέννηση του βρέφους.

Η δικαστική μάχη για τη διακοπή της μηχανικής υποστήριξης

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι γιατροί είχαν ζητήσει από τους γονείς άδεια για να διακοπεί η μηχανική υποστήριξη του παιδιού, καθώς η κατάστασή του θεωρείτο μη αναστρέψιμη.

Ωστόσο, εκείνοι αρνήθηκαν και χρειάστηκε τελικά να εκδοθεί δικαστική εντολή από το Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να τερματιστεί η υποστήριξη της ζωής του βρέφους.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το παιδί είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, κάταγμα στα πλευρά και σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο δικαστής Michael Evans όρισε την έναρξη της δίκης για την 1η Φεβρουαρίου 2027, ενώ νέα διαδικαστική ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου 2026.