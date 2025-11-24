Λονγκόρια: «Έγινα μητέρα στα 43 μου και ήταν η τέλεια στιγμή γιατί είχα περισσότερη σοφία και υπομονή»

Η Εύα Λονγκόρια παραδέχτηκε ότι το να γίνει μητέρα στα 43 της χρόνια ήταν η «τέλεια στιγμή», καθώς είχε «κάνει ό,τι χρειαζόταν στην καριέρα της». Η 50χρονη ηθοποιός καλωσόρισε τον γιο της, Σαντιάγο, επτά ετών σήμερα, το 2018 και σε μια νέα συνέντευξη στο The Sunday Times Style Magazine μοιράστηκε με τους αναγνώστες ότι έχει «πολλή περισσότερη σοφία και υπομονή» ως γονέας στα 40 της.

«Σαράντα χρόνια που ήμουν μαζί με τον εαυτό μου ήταν αρκετά, οπότε ήμουν πραγματικά ευλογημένη που απέκτησα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου, επειδή είχα ταξιδέψει, είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν για την καριέρα μου. Τώρα ό,τι κάνω είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα και μπορώ να τα κάνω όλα αυτά με τον γιο μου».

Η Εύα Λονγκόρια αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύζυγό της Χοσέ Μπαστόν δύο χρόνια πριν την εγκυμοσύνη και τόνισε επίσης ότι η οικογένειά της είναι πλέον «η προτεραιότητά της». Η πρωταγωνίστρια του Desperate Housewives, η οποία εμφανίζεται στην εορταστική ταινία Cristmas Karma, δήλωσε ότι θα δεχτεί έναν ρόλο μόνο αν πρόκειται για άτομα με τα οποία «θέλει πραγματικά να συνεργαστεί», καθώς αυτό θα της αφαιρέσει χρόνο που θα μπορούσε να περάσει με τον γιο της. «Η οικογένειά μου είναι η προτεραιότητά μου, οπότε αν λέω ναι σε κάτι και αυτό τους αφαιρεί χρόνο, πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά θα απολαύσω και άνθρωποι με τους οποίους πραγματικά θέλω να συνεργαστώ» είπε χαρακτηριστικά.