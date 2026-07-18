Λορέντζο Καριέρε: Tο τελευταίο αντίο - Συγκλονισμένη η Έλενα Κατραβά
Στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό η οικογένεια αποχαιρετά τον μπαμπά της που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών.
Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία μόλις 51 χρόνων.
Στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό συγκλονισμένη η Έλενα Κατραβά και τα δυο παιδιά που απέκτησε με τον Λορέντζο, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο θα αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον αγαπημένο τους.
Από νωρίς έφτασε στον ναό και ο κουμπάρος του Λορέντζο και της Έλενας, ο Γιάννης Κουτράκης, αλλά και ο Γιώργος Ελεύθερας με τον αδερφό του Νίκο, που μαζί με τον Λορέντζο είχαν δημιουργήσει το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα». Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Ηρώ, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Θέμης Γεωργαντάς.
Η οικογένεια του εκλιπόντα ζήτησε διακριτικότητα διότι θέλει να ζήσει αυτή τη στιγμή με ησυχία και γαλήνη, όπως ακριβώς ζούσε και ο ίδιος ο Λορέντζο όλα αυτά τα χρόνια που είχε επιλέξει να αφοσιωθεί στους δικούς του και να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας…
* φωτογραφίες & βίντεο: Γιάννης Κέμμος