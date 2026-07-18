Λορέντζο Καριέρε: Tο τελευταίο αντίο - Συγκλονισμένη η Έλενα Κατραβά

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία μόλις 51 χρόνων.

Στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό συγκλονισμένη η Έλενα Κατραβά και τα δυο παιδιά που απέκτησε με τον Λορέντζο, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο θα αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον αγαπημένο τους.

φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

Γιάννης Κουτράκης / φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

Γιώργος και Νίκος Ελεύθερας / φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

φωτογραφία NDP

Από νωρίς έφτασε στον ναό και ο κουμπάρος του Λορέντζο και της Έλενας, ο Γιάννης Κουτράκης, αλλά και ο Γιώργος Ελεύθερας με τον αδερφό του Νίκο, που μαζί με τον Λορέντζο είχαν δημιουργήσει το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα». Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Ηρώ, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Θέμης Γεωργαντάς.

Ο Γιάννης Κουτρακης, κουμπάρος του Λορέντζο Καριέρε καταφτάνει στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου για το τελευταίο αντίο.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/fVpX7FB381 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία μόλις 51 χρόνων.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/QaYv5JQtPm — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Ο Γιάννης Αϊβάζης στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/BdZMv0o1xk — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/p9YJGZLHz8 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/GLPaqjOSdJ — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης έδωσε το παρών στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/LjPPDWu7aG — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Ο NiVo στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/BeBruyz5HB — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Βαρύ είναι το κλίμα στο τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και στους φίλους του.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/LE0z8PiS4K — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Ο NiVo, η Έλενα Τσαβαλιά και ο Γιάννης Αϊβάζης στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/yvRFgSvgnL — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Η οικογένεια του εκλιπόντα ζήτησε διακριτικότητα διότι θέλει να ζήσει αυτή τη στιγμή με ησυχία και γαλήνη, όπως ακριβώς ζούσε και ο ίδιος ο Λορέντζο όλα αυτά τα χρόνια που είχε επιλέξει να αφοσιωθεί στους δικούς του και να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας…

* φωτογραφίες & βίντεο: Γιάννης Κέμμος