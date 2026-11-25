Μια νέα, ειδική μονάδα εφεδρείας με την ονομασία «Λορέντζος Μαβίλης» δημιουργεί όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επενδύοντας σε ένα από τα πλέον κρίσιμα πεδία του σύγχρονου πολέμου: την τεχνολογία, την κυβερνοάμυνα και την εξειδικευμένη γνώση.

Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση στον θεσμό της εφεδρείας, καθώς στο επίκεντρο δεν βρίσκονται μόνο οι αμιγώς στρατιωτικές ειδικότητες, αλλά και η αξιοποίηση ανθρώπων με τεχνογνωσία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η Ειδική Μονάδα Εφέδρων «Λορέντζος Μαβίλης» θα αποτελεί μια μόνιμη δύναμη ενταγμένη στον θεσμό της Εφεδρείας, με συγκεκριμένες επιχειρησιακές αρμοδιότητες. Τα μέλη της θα συμμετέχουν σε διαδικασίες εκπαίδευσης και διατήρησης της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, όπως προβλέπεται και για τους υπόλοιπους εφέδρους, με αντικείμενο τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητές τους.

Η νέα μονάδα θα ενεργοποιείται όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση εκδήλωσης μαζικής κυβερνοεπίθεσης, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπισή της, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών της.

Η μονάδα θα αξιοποιεί εφέδρους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει:

Στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.

Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία σε περιβάλλοντα τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών και τις ψηφιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Και η λογική που κρύβεται πίσω από αυτό είναι να μη χάνεται η τεχνογνωσία όταν ολοκληρώνεται η στρατιωτική τους υπηρεσία, αλλά να υπάρχει δυνατότητα επαναξιοποίησής τους μέσω ενός οργανωμένου θεσμού εφεδρείας.

Γιατί ονομάστηκε «Λορέντζος Μαβίλης»

Η επιλογή του ονόματος έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος. Ο Λορέντζος Μαβίλης υπήρξε ποιητής, φιλόλογος και βουλευτής, αλλά και εθελοντής που συμμετείχε ενεργά στους εθνικούς αγώνες.

Πολέμησε στην Κρήτη το 1896 και στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο εντάχθηκε εθελοντικά στο σώμα των Γαριβαλδινών και σκοτώθηκε στη μάχη του Δρίσκου, στις 28 Νοεμβρίου 1912.

Η ονομασία της νέας μονάδας παραπέμπει στην εθελοντική προσφορά και στη διαχρονική αντίληψη ότι η υπεράσπιση της χώρας δεν αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού, αλλά μπορεί να στηρίζεται και στη συνεισφορά πολιτών με γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση που αποκτούν ιδιαίτερη αξία για την εθνική άμυνα.