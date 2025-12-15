Λος Άντζελες: Χειροπέδες σε 5 μέλη φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης - Σχεδίαζαν επίθεση την Πρωτοχρονιά

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων φερόμενων ως μέλη ριζοσπαστικής φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης προχώρησαν αστυνομικοί του FBI στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκαναν οι ομοσπονδιακές Αρχές.

Συγκεκριμένα, τα τέσσερα άτομα κατηγορούνται ότι οργάνωναν τρομοκρατική επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με στόχο πέντε ξεχωριστές τοποθεσίες σε όλο το Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αρχηγού του FBI στο Fox News Digital, τα μέλη αυτοπροσδιορίστηκαν ως μέρος ενός ριζοσπαστικού παρακλαδιού του Turtle Island Liberation Front (TILF), μιας εξτρεμιστικής ομάδας που υποκινείται από φιλοπαλαιστινιακή, αντι-νομοθετική και αντικυβερνητική ιδεολογία.



Συνελήφθησαν σε γιάφκα

Σύμφωνα πάντα με τον αρχηγό της Αστυνομίας, φέρονται να σχεδίαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED).

Το πρακτορείο ανέφερε ότι τα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο Lucerne Valley,όπου πιστεύεται ότι προετοιμάζονταν να δοκιμάσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Δυο εξ αυτών κατηγορούνται για συνωμοσία και κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού.

Το FBI δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένα πέμπτο άτομο, που πιστεύεται ότι συνδέεται με την ίδια εξτρεμιστική ομάδα TILF, συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη για φερόμενο σχεδιασμό ξεχωριστής επίθεσης.

Ένας λογαριασμός του TILF στο Instagram ανέφερε ότι το ιδρυτικό του παράρτημα βρίσκεται στο Λος Άντζελες και ο στόχος του είναι να απελευθερώσει το «Turtle Island», ένα όνομα που χρησιμοποιείται για τους ιθαγενείς στη Βόρεια Αμερική, από την «παράνομη αμερικανική αυτοκρατορία». «Ελεύθερη Παλαιστίνη. Ελεύθερη Χαβάη. Ελεύθερο Πουέρτο Ρίκο », έγραφε μια ανάρτηση στον εν λόγω λογαριασμό.

«Η απελευθέρωση του κόσμου από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό είναι ο μόνος δρόμος για ένα ασφαλές και ειρηνικό μέλλον», συνέχισε.