Λος Άντζελες: Καταθέτει και ο επικεφαλής του Instagram για τον εθισμό των νέων στα social media

Για πρώτη φορά ενώπιων του δικαστηρίου θα εμφανιστεί ο επικεφαλής της πλατφόρμας Instagram καθώς αναμένεται να καταθέσει σχετικά με τον εθισμό παιδιών και νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσία του στη δικαστική αίθουσα οφείλεται σε μια καταγγελία που έκανε μια 20χρονη κοπέλα η οποία κατηγορεί την εταιρεία ότι εθίστηκε σε αυτή από μικρή ηλικία λόγω του τρόπου που έχει σχεδιαστεί με στόχο να τραβά την προσοχή των χρηστών της.

Σημειώνεται ότι, ο Άνταμ Μόσερι καταθέτει πρώτος ενώ στη συνέχεια, εντός των επόμενων ημερών, θα εμφανιστεί και ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, επικεφαλής του ομίλου Meta στον οποίο ανήκει το Instagram. Παράλληλα, η απόφαση που θα λάβουν οι 12 ένορκοι στη δίκη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν εκατοντάδες άλλες αντίστοιχες προσφυγές στις ΗΠΑ οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε πεπεισμένοι ότι τα στοιχεία θα δείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στην υποστήριξη των νέων», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta, της εταιρείας στην οποία ανήκει το Instagram ενόψει της κατάθεσης Μοσέρι.

Η ενάγουσα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι η εφαρμογή του Instagram που επιτρέπει το «αέναο» σκρολάρισμα την κρατούσε κολλημένη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει να φορτώνεται συνεχώς περιεχόμενο μόλις ο χρήστης φορτώσει ένα βίντεο. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι αυτό ενδέχεται να δυσκολεύει τα παιδιά «να αποδεσμεύονται από τις ηλεκτρονικές συσκευές».

Οι δικηγόροι της ενάγουσας δήλωσαν ότι υπάρχουν αρχεία, σύμφωνα με τα οποία η Meta γνώριζε τη βλάβη που προκαλεί στα παιδιά η χρήση του Instagram. Μάλιστα αναφέρθηκαν συγκεκριμένα σε πρόσφατη έρευνα της εταιρείας, η οποία, όπως επεσήμαναν, δείχνει ότι έφηβοι που αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες στη ζωή τους είναι πιο πιθανό να εθιστούν και ότι οι γονείς δεν έχουν ουσιαστικό έλεγχο στη χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωσης από τα παιδιά.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εισαγωγικό ναρκωτικό»

Την Τρίτη κατέθεσε στη δίκη η ψυχίατρος Άνα Λέμπκε του πανεπιστημίου Στάνφορντ η οποία δήλωσε: «κάθε φορά που χρησιμοποιώ τον όρο ναρκωτικό, τον χρησιμοποιώ με την ευρύτερη έννοια στην οποία περιλαμβάνεται η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Απευθυνόμενη στους 12 ενόρκους η γιατρός τους εξήγησε ότι ο προμετωπιαίος φλοιός του εγκεφάλου ενεργεί «όπως τα φρένα ενός αυτοκινήτου. Είναι το κομμάτι του εγκεφάλου μας που λέει : ‘ΟΚ, αρκετά, φτάνει τώρα’».

Όμως η ανάπτυξη του προμετωπιαίου φλοιού ολοκληρώνεται περίπου στα 25 έτη, γεγονός που εξηγεί για ποιο λόγο οι έφηβοι δυσκολεύονται να αυτορυθμιστούν, συνέχισε.

Σύμφωνα με την Λέμπκε, η πρόωρη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα πραγματικό «εισαγωγικό ναρκωτικό» για τους ανήλικους. Αν και λίγο τοξική, αυτή «η πρώτη έκθεση» αλλάζει τον εγκέφαλο, σημειώνει, τη στιγμή που είναι πιο εύπλαστος προδιαθέτοντας τους νέους σε άλλες εξαρτήσεις, όπως το τσιγάρο, το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά.